Le Saint-Louis laisse place à Fûté, un nouveau commerce au concept unique

Julien Chabot Chouinard, Albert Dube, Jean-Claude Tremblay.

Fûté, un nouveau commerce au concept unique ouvrira officiellement ses portes prochainement, remplaçant ainsi le Café Saint-Louis.

Effectivement, Albert Dubé, propriétaire de ce que l’on appelait le Café Saint-Louis il y a peu de temps, travaille depuis près d’un an à ce nouveau concept qui remplacera son ancien commerce. « Je souhaitais aller ailleurs, les produits, la musique, le décor, tout a été revu et repensé », dit-il.

Le nouveau commerce qui ouvrira ses portes prochainement est un mixte entre l’ambiance chaleureuse d’une microbrasserie, le menu d’un bar de mixologie qui offre une variété de spiritueux et de cocktails et les découvertes d’un comptoir à vin. Une vingtaine de lignes de fût seront offertes et permettront aux clients de déguster une grande variété de bières. D’ailleurs, la microbrasserie Ras l’Bock sera un partenaire important dans cette aventure. Effectivement, quatre des 20 lignes de fût seront réservées aux bières de cette microbrasserie. De plus, d’autres collaborations surprises avec eux seront annoncées éventuellement.

Bref, il y en aura pour tous les goûts. En plus des bières de microbrasserie, du vin et des cocktails, le menu de Fûté comprendra des petites bouchées locales pour accompagner un verre.

Quelques travaux ont été faits pour apporter du changement au décor. Malheureusement, étant donné la situation actuelle liée à la Covid-19, une partie des travaux ont été reportés. Ces travaux seront faits une fois que le risque constant de fermeture obligée qui pèse sur les bars en ce moment se sera tassé.

Style rustique industriel

L’objectif est d’atteindre dans le futur un décor de style rustique industriel qui fusionne matériaux bruts et mobilier inspiré des anciens ateliers d’usine. Le bois, le béton, la brique formeront cette nouvelle atmosphère. C’est l’entreprise L’Atelier Créatif qui offre des services complémentaires dans le domaine du design et de l’architecture qui a travaillé sur les plans de ce nouvel endroit.

Pour l’instant, une partie des travaux est terminée, mais d’autres changements sont à prévoir au cours des prochaines années.

Fûté est le nom qui a été choisi pour ce nouvel endroit. Un nom qui rappelle l’ambiance du commerce qui se veut décontractée et amicale. Il est également lié à l’ingéniosité du concept qui allie la chaleur d’une microbrasserie et le côté plus moderne d’un comptoir à vins et cocktails. Fûté est également lié directement à l’élément distinctif de ce nouvel endroit qui offrira une vingtaine de lignes de fût. De plus, ce nom rappelle le contenant utilisé pour faire vieillir la bière, le vin et les spiritueux, trois types de produits qui y seront offerts.

Une toute nouvelle identité visuelle moderne et sympathique a aussi été créée par Isabelle Ouellet, graphiste.

Albert Dubé, le propriétaire de ce nouvel endroit, souhaite offrir une toute nouvelle ambiance à ses clients. Il a d’ailleurs sondé ses publics concernant leurs préférences en termes de musique et de soirées thématiques. Il compte bien offrir une programmation diversifiée comprenant des spectacles de chansonniers, des événements de dégustation de produits locaux, des soirées mixologie, etc.

Un 5 à 7 est organisé le 29 août prochain pour permettre à un groupe de 50 personnes de venir découvrir les nouveaux produits et la nouvelle ambiance de Fûté en primeur! Pour réserver leur place, les personnes intéressées sont invitées à confirmer leur présence par le biais de l’événement Facebook. * La nouvelle page Facebook Fûté sera active prochainement.