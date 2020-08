Les Métiers d’art à la Maison du Kamouraska de La Pocatière

En partenariat avec Promotion Kamouraska et la MRC de Kamouraska, Métiers d’art Bas-Saint-Laurent fait rayonner le travail de ses membres en présentant des créations en vitrine à la Maison touristique régionale du Bas-Saint-Laurent à Ville La Pocatière.

Jusqu’au 7 septembre 2020, entrez au Bas-Saint-Laurent en découvrant les créations signées de membres de Métiers d’art Bas-Saint-Laurent. Ce printemps, un appel d’objets métiers d’art a été lancé par l’organisme auprès de ses membres. Des propositions reçues, celles d’une douzaine de membres ont été retenues. Les créations ont été sélectionnées avec un souci de diversité de matières, de représentativité du territoire et de qualité.

Les objets présentés sont conçus et fabriqués par des artistes et artisan.e.s professionnel.le.s en métiers d’art et témoignent de leurs savoir-faire exceptionnels. «Grâce à la présentation d’une de mes sculptures à la Maison touristique, un client m’a contacté pour en faire l’acquisition. Une belle vitrine pour nos créations », souligne Josée Bourgoin, de Créations Vitalis à Saint-André.

Métiers d’art Bas-Saint-Laurent est un organisme à but non lucratif qui vise à développer et faire connaître les métiers d’art à la population bas-laurentienne en lui donnant accès à des artisan.e.s professionnel.le.s par l’entremise de plusieurs activités à caractère commercial et éducatif.