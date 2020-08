Ligue senior Puribec : premier match du quart-de-finale « A »

Une balle frappée solidement par François Gagnon avec un retrait a percé l’avant-champ alors que les buts étaient remplis, ce qui a permis à Guillaume Fortier (simple) et Thomas Hudon (but sur balles) de venir croiser le marbre et briser l’égalité de 1 partout pour donner une victoire de 3 à 1 aux Toitures Pro Lemieux-Promutuel assurances de Montmagny sur les Escaladeurs de La Pocatière.

Yannick Desbiens a eu son gros mot à dire dans la victoire de son équipe en lançant les dix manches. Il a de plus retiré neuf frappeurs sur des prises dont les deux derniers retraits du match. Les Escaladeurs ont ouvert le score dès la manche initiale lorsque Maxime Bourgelas a touché à la dernière base sur le simple de Patrick Redmond. Les Toitures Pro Lemieux-Promutuel assurances ont remis les pendules à l’heure en sixième manche sur le coup de Louis Gendron. Les Escaladeurs ont laissé les buts remplis à deux occasions lors du match.

Prochain match, vendredi à 20 h.