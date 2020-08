Monter et descendre la côte au profit du débroussaillage des pentes

Le comité du parc à Saint-Pacôme participera pour une deuxième année au Défi Everest.

Cette année, en raison de la pandémie, le défi se déroule pendant un mois (septembre) et les participants peuvent monter la côte de leur choix pour équivaloir au mont Everest. Ce sera donc la montagne de Saint-Pacôme qui sera prise d’assaut.

Le but est d’amasser des sous pour la tonte et le débroussaillage des pentes pour qu’elle soit accessible.

«Nous trouvons important d’en assurer la pérennité afin de faire profiter à la communauté de cette nature qui est au cœur du village, et ce, de façon sécuritaire. Son site est exceptionnel, un lieu de ressourcement pour les grands comme les petits où l’on peut pratiquer une multitude de loisirs 4 saisons : randonnée pédestre, course, vélo, glissade, ski de fond, ski hors-piste, raquette et plus encore», a indiqué l’organisatrice Virginie St-Pierre Gagné.

Concernant le défi, il y a 20 places disponibles et il est aussi possible de se rendre au defieverest.com et choisir Le Défi de La Pocatière et l’organisme LE COMITÉ DU PARC, pour remettre un montant.