Nuisances accumulées à Saint-Gabriel : La Municipalité avance des sous

Photo : Maxime Paradis.

La Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant soutiendra financièrement un résident du rang Chénard dont les terrains sont jonchés des encombrants depuis plusieurs années. Un montant de plusieurs milliers de dollars a été mis de côté dans le budget.

« On collabore avec lui, par exemple pour des objets trop lourds », indiquait René Lavoie, maire de Saint-Gabriel. Selon lui, les objets ont été ramassés sur de longues années. « Tout le monde est de bonne foi là-dedans et on veut l’aider », ajoute le maire.

Un montant de 22 000 $ a été budgété, car les premières soumissions pour tout débarrasser font état d’un montant de 50 000 $. Le conseil ne souhaite pas utiliser tout cet argent pour ce seul résident, mais vise ainsi à embellir la municipalité et sensibiliser tous les habitants du village de 335 foyers.

« On veut sensibiliser les gens à ne plus ramasser, on veut montrer notre collaboration aussi. On n’a pas trop le choix, on ne souhaite pas se rendre à 22 000 $ non plus », a-t-il ajouté.

Déjà, ce printemps, plusieurs encombrants ont été ramassés, mais il reste encore du travail à faire. Fait intéressant, les municipalités et la MRC de Kamouraska travaillent actuellement à harmoniser les lois sur le territoire en la matière pour donner plus de pouvoir et de latitude aux conseils municipaux.