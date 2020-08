Participez à La marche de chez toi de l’Est-du-Québec!

Photo : Arek Adeoye (Unsplash.com).

L’Association du cancer de l’Est du Québec vous invite à vous inscrire dès maintenant à La marche de chez toi de l’Est-du-Québec. Que vous soyez au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, en Gaspésie ou aux Îles-de-la-Madeleine, faites partie de ce grand mouvement de solidarité envers les personnes touchées par le cancer.

En 2020, La marche de chez toi de la Fondation québécoise du cancer en partenariat avec l’Association offre une panoplie de possibilités. Jusqu’au 24 octobre, tous les citoyens de l’Est-du-Québec, jeunes et moins jeunes, peuvent marcher pour la cause tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. En solo ou en équipe, fixez-vous un défi en déterminant un nombre de minutes ou de kilomètres de marche, tenant compte de votre horaire et du parcours que vous aurez choisis.

Dès maintenant, inscrivez-vous en visitant lamarchegdestduquebec.org, récoltez des dons et préparez-vous à marcher en soutien aux personnes touchées par la maladie. Pour plus d’information, contactez Suzie Charette au 1 800 463‑0806 ou par courriel scharette@aceq.org.