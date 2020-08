Professionnels recherchés pour dépistage massif de la COVID-19

Le CISSS de Chaudière-Appalaches est à la recherche de professionnels à temps plein ou à temps partiel pour effectuer des tests de dépistage de la COVID-19 dans la région.

Les gens recherchés sont des hygiénistes dentaires, des dentistes, des nutritionnistes, des physiothérapeutes, des technologistes médicaux, des audiologistes et des orthophonistes. Actuellement, nous avons des équipes en place qui procèdent aux dépistages de la COVID-19 partout dans la région.

L’objectif est d’embaucher une trentaine de nouveaux dépisteurs qui viendront leur prêter main-forte et remplacer certains d’entre eux qui retourneront à leurs activités habituelles, délestées depuis le début de la pandémie. Une formation d’une journée leur sera préalablement offerte. Ils auront pour mandat de procéder massivement au dépistage de toutes personnes, qu’elles soient symptomatiques ou non. Certains seront appelés à travailler dans une unité mobile afin d’offrir une plus grande proximité à la population de la région. Ce projet s’ajoute aux multiples initiatives mises de l’avant par le CISSS de Chaudière-Appalaches pour assurer la sécurité et prendre soin de la population.

« Nous souhaitons trouver ces gens qualifiés le plus tôt possible afin de ne pas vivre une deuxième vague de confinement », a exprimé monsieur Daniel Paré, président-directeur général du CISSS de Chaudière-Appalaches.