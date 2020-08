Réaction de Bernard Généreux à l’arrivée du nouveau chef du Parti conservateur

Erin O’Toole

Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup est heureux que le Parti conservateur du Canada ait un nouveau chef.

«Je tiens tout d’abord à souligner le travail des quatre candidats et des équipes de campagne. Je les félicite d’avoir fait le choix de se lancer dans une course à la chefferie. Peter MacKay était mon choix de candidat mais je suis heureux car notre parti peut enfin prendre l’élan qu’il mérite et travailler sur la suite des actions à mener pour défaire Justin Trudeau aux prochaines élections. Erin O’Toole est définitivement une personne compétente pour diriger notre parti, de par son expérience et ses qualités humaines. Je sais qu’il sera un leader qui nous mènera vers une nouvelle évolution sur plusieurs plans, tant pour notre parti que pour notre pays. Les prochains mois seront importants pour la relance de notre économie et pour passer à travers la pandémie, notamment. Maintenant, on va s’unir à ses côtés, avec notre superbe équipe conservatrice, pour affronter Justin Trudeau et offrir aux citoyens le leadership auquel ils s’attendent d’un gouvernement ».