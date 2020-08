Rentrée COVID-19 : Soulagement et encore quelques questionnements pour les enseignants

La représentante des enseignants du Centre de service scolaire de la région estime que le plan concernant la santé et sécurité des élèves et enseignants pour la rentrée a le mérite d’être clair, mais au niveau de l’enseignement, des points restent encore à préciser.

Les enseignants accueillent avec soulagement la décision de ne pas prévoir de « bulles » de six jeunes dans les classes, contrairement à ce qui avait été évoqué au début de l’été.

Dans ce premier scénario, une classe, par exemple de 24 jeunes, aurait été composée de quatre groupes de six jeunes. Il n’y aurait alors pas de distanciation entre eux. Finalement, la « bulle » en question concerne plutôt la classe au complet.

« Six élèves ensemble, toute une année, des fois tu les mets en équipe de deux et ça se chicane et il faut que tu les sépares. C’est quelque chose qui était plus complexe, au niveau de la vie de classe », résumait Natacha Blanchet, présidente du Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage.