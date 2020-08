Rentrée scolaire 2020-2021 sous le signe de l’adaptation

La cloche sonnera le 31 août prochain pour plus de 8 000 élèves du primaire et du secondaire (5433 au primaire et 2654 au secondaire) des établissements du Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud (CSSCS).

En ce temps de pandémie, il va sans dire que cette rentrée sera particulière, notamment pour nos élèves qui n’ont pas fréquenté nos établissements en présence depuis le 16 mars dernier. Bien entendu, la rentrée scolaire se fera dans le plus grand respect des mesures sanitaires imposées par la Santé publique. Notamment, le port du masque sera obligatoire pour les élèves de 5e année du primaire et plus ainsi que pour les membres du personnel lors des déplacements dans l’école, dans les aires communes, lorsque la distanciation physique ne peut être observée et dans le transport scolaire.

La distance à respecter est de 1 mètre entre les enfants de classes différentes et de 2 mètres entre les adultes. L’obligation de lavages des mains fréquents sera aussi un élément clé de cette année scolaire. Toutefois, les ratios des classes demeurent inchangés, sans restriction de distance physique à maintenir entre les élèves. Le Centre de services scolaire demande également la bonne collaboration des parents afin d’être à l’affût de symptômes nécessitant que leur enfant demeure à la maison. (Information concernant les symptômes à surveiller disponible au cscotesud.qc.ca)

Au niveau de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle, le retour des élèves en présence est privilégié. Au besoin, les apprentissages théoriques pourront se faire à distance. Dans nos 4 centres d’éducation des adultes, 206 élèves seront présents lors de la rentrée et un peu plus de 400 personnes bénéficieront du programme d’intégration sociale. Il est important de préciser que l’entrée peut se faire en continu tout au long de l’année. En formation professionnelle, le Centre de formation agricole de Saint-Anselme accueille en ce début d’année 100 élèves alors qu’environ 235 sont inscrits au Centre de formation professionnelle de l’Envolée. L’entrée en continu est également possible en formation professionnelle dans une majorité de programmes offerts dans nos centres.

Nouveauté cette année au Service aux entreprises, le mouvement J’apprends local est en grand déploiement. Cette initiative est née d’une volonté de former les gens localement, avec des ressources offertes par le CSSCS. Ainsi, plus il y a de gens qui se forment dans la région, plus il est possible d’offrir une grande variété de formations. Que ce soit pour de la formation générale des adultes, de la formation professionnelle ou de la formation continue, la population de la Côte-du-Sud peut compter sur plusieurs formations qui pourraient répondre à ses besoins, ici, à quelques minutes de chez elle.

Du côté du centre administratif, l’ensemble du personnel assure la continuité des services offerts et la transition de la commission scolaire en centre de services scolaire. La transition s’échelonnera tout au long de l’année, notamment avec la formation du conseil d’administration à l’automne.