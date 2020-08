Retour du Salon de l’Habitation Chaudière-Appalaches pour une 6e édition

Le Salon de l’Habitation Chaudière-Appalaches a reçu les autorisations requises pour tenir sa sixième édition du 15 au 17 janvier 2021 comme prévu au Centre de congrès et d’expositions de Lévis.

Dans le cadre de la Covid-19, les promoteurs du Salon ont repensé leur événement afin de s’ajuster à la nouvelle réalité imposée par ce virus. Un plan gestion du salon, prévoyant l’adaptation, l’encadrement et le contrôle des visites dans le respect des normes sanitaires, a été présenté et approuvé par les autorités. L’autorisation nécessaire leur permet ainsi de procéder à la mise en œuvre de l’événement. Faisant preuve d’une grande proactivité, les promoteurs proposent une approche exceptionnelle face à la Covid-19 et proposeront un plan responsable qui aidera grandement à la limitation de la propagation.

Étant donné qu’il n’y aura pas de distribution de documents, les visiteurs seront invités à s’inscrire préalablement via leur appareil mobile. Innovante dans la manière de tenir et d’animer un événement, une nouvelle application permettra aux visiteurs d’avoir des échanges d’informations en temps réel avec les exposants. Comme demandé et imposé actuellement par la santé publique, le port du masque sera obligatoire. D’autres moyens de protection sont prévus dont des séparations en Plexiglas. Le personnel nécessaire assurera le contrôle des entrées et des sorties.

Une fois de plus, la grande diversité des services et produits de la région présente à cette exposition mettra en valeur les entreprises de Chaudière-Appalaches dans les secteurs du développement domiciliaire, de la construction, de la rénovation, des services professionnels ainsi que de l’aménagement intérieur et extérieur. En temps de Covid-19, cette rencontre sera d’autant plus pertinente avec les entreprises participantes de la région. À dimension humaine, le Salon propose une façon concrète de promouvoir l’achat de proximité à un moment de l’année propice à la préparation des projets de construction et de rénovation.

S’inspirant de la promotion « Panier Bleu », le Salon sera une prémisse pour favoriser l’accès à des produits et des services de proximité, c’est fièrement et avec enthousiasme que les promoteurs poursuivent les préparatifs menant à cet événement.