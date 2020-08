Rivière-Ouelle : à la recherche du coureur le plus endurant

Photo : Nicolas Gagnon

Le Camp Canawish de Rivière-Ouelle sera l’hôte d’une course plutôt singulière le 26 septembre. La première édition du Big Wolf’s Backyard Ultra, qui recherche le coureur ou la coureuse la plus endurante, s’y tiendra.

Durant cette course, toutes les heures, les quelque 70 coureurs prendront le départ d’une boucle de 4,167 miles (6,7 km), qu’ils devront faire et refaire, toujours à l’intérieur d’un délai de 60 minutes. Les coureurs qui ne se présentent pas à la ligne de départ à l’heure précise sont disqualifiés. L’événement se termine seulement lorsqu’un seul et dernier coureur reste en piste et complète un dernier tour seul. Cela pourrait donc durer de 30 à 40 heures.

«C’est une course qui peut être très stratégique et psychologique», souligne l’organisateur Yvan L’heureux.

«Certains peuvent marcher rapidement, mais avoir moins de temps de repos entre chaque heure, d’autres peuvent le faire à la course en 35 minutes pour chaque boucle», image-t-il.

Le record du Big’s Backyard est détenu à ce jour par le Suédois Johan Steene qui a réalisé 68 tours, soit l’équivalent de 455 km, en octobre 2018, suivi de près par Courtney Dauwalter, qui détient de son côté le record chez les femmes avec 67 tours. Yvan L’Heureux lui-même l’a réalisé en 2012, mais atteint d’un virus, il s’était senti très mal après quelques tours. «C’est très difficile de prédire le nombre d’heures que l’on fera. Il y a plusieurs aspects à tenir en compte», indique-t-il.

Camp Canawish

L’organisation cherchait un lieu avec un site au bord du fleuve et un paysage enchanteur. On avait aussi besoin d’espace et d’eau, d’électricité et de bâtiments. Le Camp Canawish étant inactif cet été, l’idée d’y tenir la course s’est imposée.

«Ce fut un tout un défi de sécurité, on avait de gros enjeux cette année avec la pandémie. Mais tout le monde y a mis du sien et ce sera une superbe édition», estime Yvan L’Heureux.

Le maire de Rivière-Ouelle, Louis-Georges Simard, s’est dit emballé par le concept de ce nouvel événement. « En cette période de confinement, nous désirons soutenir les mouvements sportifs qui nous encouragent, par des défis avec soi-même, à obtenir une meilleure qualité de vie. Les participants se feront surprendre par le parcours à couper le souffle et de la vue exceptionnelle du fleuve Saint-Laurent et les milliers de rosiers sauvages, emblème de Rivière-Ouelle, qui bordent le parcours », a-t-il indiqué.

En plus d’un montant de 3000$ qui a été remis à la Fondation du Défi Everest grâce à la vente de dossards caritatifs, l’organisation du Big Wolf’s Backyard remettra également 2000$ au Camp Canawish pour les soutenir dans leur mission. Cette dernière est d’offrir à une clientèle vivant avec une problématique de limitation intellectuelle, physique et/ou socio-affective des séjours en camp de vacances dans un environnement naturel et humain de qualité.