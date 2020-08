Ruée vers les terrains de golf de la région

Jean-Louis Violette s'élance au Club de golf Saint-Pacôme. Photo : Maxime Paradis.

La COVID-19 aidant et la belle température étant au rendez-vous, il y a longtemps que l’engouement pour le golf a été aussi fort dans la région. À Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Pacôme et Saint-Pamphile, une hausse de fréquentation et du membership est observée. Ces bons résultats cachent aussi beaucoup d’investissements et de bénévolat réalisés dans ce but précis au cours des dernières années.

Responsable de la logistique de la Coupe Desjardins, une compétition qui oppose les quatre clubs de golf de la Côte-du-Sud (Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Pamphile et Saint-Pacôme), Jean-Philippe Cloutier est un de ces bénévoles qui travaillent d’arrache-pied afin d’attirer davantage de joueurs sur les verts de la région. Cette année, plus que jamais, il a le sentiment que les efforts commencent à porter fruit.

« 34 personnes ont essayé de se qualifier pour la Coupe Desjardins au Club de golf Trois-Saumons. C’est meilleur que l’an dernier », souligne-t-il.

Lancée en 2018, cette compétition amicale a pour but de créer un sentiment d’appartenance de la part des membres envers leur club. En amont, chaque club sud-côtois organise des qualifications afin de déterminer les joueurs qui les représenteront lors des deux rondes de compétition.

« Des événements comme celui-là, c’est toujours très populaire auprès des membres. Ça vaut la peine de miser là-dessus pour entretenir l’intérêt pour le golf auprès des initiés », rappelle Jean-Philippe Cloutier.

Outre les passionnés, sur qui les clubs ont trop souvent misé pour maintenir leur membership, la relève, longtemps négligée, est maintenant un élément sur lequel tous s’entendent aujourd’hui pour dire qu’il faut travailler. À Saint-Jean-Port-Joli toujours, l’acquisition de deux simulateurs de golf, l’an dernier, avait en partie cet objectif, en plus de maintenir un certain niveau d’activités au Club durant la saison morte. L’académie junior, sur laquelle le Club de golf Trois-Saumons a aussi mis beaucoup d’énergie cette année, est passée de six à 25 joueurs.

Au final, tous ces investissements en temps et en argent, combinés à la situation exceptionnelle de cette année, semblent apporter les résultats escomptés. « On est passé de 105 à 142 membres cette année au Club de golf Trois-Saumons. Il s’agit d’une hausse de 33 %, à une époque où le membership reste quelque chose de difficile à aller chercher », mentionne le nouveau directeur général, Dany Poulin.

Saint-Pacôme

Au Club de golf Saint-Pacôme, on a mis beaucoup d’énergie dans le projet de terrain de pratique et le vert de pratique dans la dernière année. Celui-ci a pour but d’intéresser une nouvelle clientèle au golf, dont les familles, ce qui semble plutôt bien fonctionner jusqu’à maintenant, de l’avis du président du Club, Claude Robitaille.

Ce projet ambitieux, qui fait aujourd’hui l’envie de plusieurs clubs de l’Est-du-Québec, a été rendu possible grâce à la mobilisation d’un comité ad hoc composé de Philippe Carrière, Roland Grand’Maison, Ghislain Ouellet et Jean-Louis Violette. Près de 300 h de bénévolat ont été investies dans ce projet. Quant à la campagne de financement qui a précédé sa réalisation, son succès a été tel que près de 50 000 $ ont été amassés, permettant ainsi de bonifier le projet qui était évalué initialement à 35 000 $.

« La beauté de tout ça, c’est que le Club se retrouve aujourd’hui avec une offre de service bonifiée, ouverte à tout le monde, et qu’il n’a pas eu à s’endetter pour que ça se concrétise », indique Jean-Louis Violette.

En parallèle, de nouveaux jeunes ont commencé à fréquenter le Club cette année et une légère augmentation du nombre de membres, maintenant à 158, a été constatée. La fréquentation, quant à elle, dépasse également les prévisions depuis le début de la saison.

Saint-Pamphile

Des investissements afin d’améliorer l’irrigation du terrain ont été réalisés l’an dernier au Club de golf Saint-Pamphile. Le secrétaire du Club, Claude Turgeon, parle cette année de conditions de jeux exceptionnelles. « On a une qualité de terrain qui satisfait les golfeurs », précise-t-il.

Le membership demeure stable autour de 130 membres. L’achalandage sur le terrain, par contre, a clairement augmenté. Les jeunes dans la vingtaine et la trentaine sont présents plus que jamais. Plusieurs découvrent le golf pour la première fois.

Claude Turgeon espère que cet engouement demeurera l’an prochain, car avec son membership vieillissant et sa situation géographique isolée, le Club de golf Saint-Pamphile doit redoubler d’ardeur pour attirer l’attention, peut-être même davantage que ceux de Saint-Jean-Port-Joli et de Saint-Pacôme, avantageusement situés près du littoral.

« On ne passe pas à Saint-Pamphile, on va à Saint-Pamphile. Par contre, ceux qui osent s’aventurer trouvent que notre terrain est un véritable petit trésor caché », déclare Claude Turgeon, qui se demande si son club ne devra pas accentuer la promotion ces prochaines années.

Sinon, des forfaits avec des hôteliers de la région sont dans la mire du Club de golf Saint-Pamphile. Certains existaient par leur passé, mais ils ont depuis été abandonnés. « On regarde pour ramener ça avec l’Association touristique de la MRC de L’Islet », conclut-il.