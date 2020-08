Saint-Alexandre-de-Kamouraska prend les devants pour éviter des frais

Photo : Courtoisie.

Après avoir donné le contrat de son projet de nouveau pavillon sportif, patinoire avec préau et jeux d’eau en décembre 2019 avant la pandémie de COVID-19, la municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska agit de façon préventive en demandant l’appui des municipalités du Kamouraska et des gouvernements, advenant le cas que des frais supplémentaires s’ajouteraient à la suite de la mise en place des mesures sanitaires sur ledit chantier, des délais et de la perte de productivité liée aux mesures pour freiner la pandémie.

« Pour le moment, il n’en est rien. Nous agissons vraiment à titre préventif, pour sensibiliser les gouvernements que des demandes pourraient suivre. La réponse semble favorable », a indiqué la mairesse Anita Ouellet Castonguay.

Le projet de 5,8 M$ est en cours et les travaux s’échelonneront minimalement à décembre 2020. On y construit un pavillon sportif, une patinoire couverte et des jeux d’eau.