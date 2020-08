Saint-Pascal : Mise à jour de sa politique d’aide aux exploitants d’entreprises du secteur privé

Afin de mieux répondre aux enjeux actuels des présentes et futures entreprises locales, le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal a procédé à une bonification de sa politique d’aide aux exploitants d’entreprises du secteur privé. Le territoire d’intervention de la politique a également été agrandi afin de toucher un plus grand nombre d’entreprises de Saint-Pascal.

La politique d’aide couvre maintenant tout le territoire de la Ville et propose désormais quatre grands volets d’aides financières qui favoriseront le démarrage ou la modernisation d’une entreprise, sa promotion, le développement de son marché, et également le bien-être et la sécurité des employés.

Volet 1 : Implantation, relocalisation, agrandissement et modernisation d’une entreprise. Une aide financière pouvant atteindre 10 000 $ par projet est offerte aux entrepreneurs qui décident de se lancer en affaires ou de moderniser leur entreprise existante.

Volet 2 : Espace locatif pour une nouvelle entreprise, pour la reprise ou la relocalisation d’une entreprise. Une aide financière d’un maximum de 2 400 $ en loyer locatif est offerte aux entreprises qui désirent démarrer ou se relocaliser dans un nouvel espace mieux adapté à leurs besoins.

Volet 3 : Promotion et développement du marché. Pour les entreprises qui souhaitent développer leur marché ou développer une stratégie promotionnelle, une aide financière est offerte et peut atteindre 5 000 $ par projet.

Volet 4 : Santé et sécurité des travailleurs, de la clientèle, et organisation du travail. Pour les entreprises qui souhaitent améliorer l’organisation du travail favorable à la rétention de ses employés, ou encore qu’ils ont investis dans la mise en place d’équipement sanitaire lié à la COVID-19 durant les derniers mois, la Ville de Saint-Pascal offre un montant maximum de 2 000 $.

Le montant de l’aide est fixé en fonction de la qualité du projet présenté. Les projets reçus sont évalués par le service du développement. Les aides financières sont données jusqu’à épuisement du budget annuel disponible.

Pour plus de détails ou pour déposer une demande d’aide financière, les intéressés sont invités à aller consulter la page Programmes d’aide aux entreprises de la section « Entreprises » du site internet de la municipalité et remplir le bon formulaire. Pour plus de renseignements, contacter le service du développement de la Ville de Saint-Pascal.