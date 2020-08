Semaine nationale de prévention de la noyade : Un lourd bilan pour l’été 2020

Photo : Raphaël Biscaldi (Unsplash.com).

La Semaine nationale de prévention de la noyade (SNPN) de la Société de sauvetage s’est terminée sur un lourd bilan, dénombrant sept décès liés à l’eau entre le 19 et le 25 juillet dernier, comparativement à cinq en 2019.

Ce que la Société considère comme une vaste campagne de sensibilisation fut néanmoins un succès sur le plan participatif ; les recommandations en matière de sécurité aquatique ont pu être entendues, écoutées et suivies grâce à la mobilisation de centaines d’ambassadeurs et d’ambassadrices de partout au Québec. Partenaires, membres affiliés, ambassadeurs, journalistes et médias ont su mettre la sécurité aquatique au cœur de leurs préoccupations durant cette semaine de prévention.

Depuis sa création, la SNPN se déroule la troisième semaine de juillet, une période tristement connue pour ses nombreux cas de noyades. La Société de sauvetage croit que ce choix, loin d’être anodin, est toujours aussi pertinent afin d’offrir au grand public, durant une période où les plans d’eau sont fortement achalandés, les moyens de contrer cette problématique.

« Le contexte exceptionnel de la COVID-19 confine les Québécoises et Québécois à passer leurs vacances dans la province. Il y a donc plus de gens pour profiter des plaisirs que procurent nos plans d’eau, mais il faut demeurer sécuritaire. Depuis le début des chaleurs de l’été (1er juin), on dénombre 41 noyades, soit 14 de plus qu’en 2019 pour la même période de temps. C’est pourquoi il est important d’adopter des comportements sécuritaires aux abords des plans d’eau et d’assurer un encadrement constant des enfants avec un “sauveteur désigné” à la surveillance lors de la baignade », mentionne Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage.

Le bilan des noyades de 2020 demeure regrettable puisque dans la grande majorité de ces cas, la noyade aurait pu être évitée. La saison estivale est loin d’être terminée et c’est pourquoi la Société de sauvetage réitère ses messages et encourage baigneurs et plaisanciers à faire preuve de vigilance lors de leurs activités et à adopter un comportement sécuritaire en tout temps. Les principales mesures de sécurité pour un retour sur la terre ferme demeurent les mêmes : ne jamais se baigner seul, quel que soit l’âge ; ne pas surestimer ses capacités à savoir nager ; porter un vêtement de flottaison individuel (VFI) lorsque l’on est à bord d’une embarcation ; toujours encadrer la baignade des enfants avec un « sauveteur désigné » à la surveillance ; s’assurer de la conformité et de la sécurité de son aménagement extérieur.

Les ambassadeurs

La Société de sauvetage tient à souligner l’immense implication de ses ambassadeurs qui, en plus d’avoir téléchargé la trousse virtuelle de la SNPN, ont diffusé les messages de prévention, organisé des activités dans leur centre aquatique et fait la promotion de la sécurité auprès de leurs usagers. Au total, 178 installations se sont procuré la trousse virtuelle afin de les aider à communiquer au grand public les informations qui abordent les conseils de sécurité de la Société de sauvetage, toujours dans une perspective de prévention.

Campagne réussie

La campagne s’est poursuivie de plus belle sur les réseaux sociaux. La Société de sauvetage estime avoir réussi son pari de joindre le grand public à travers sa multitude de thématiques : Regarde-moi, pas ton téléphone ; Prudence à bord — mon gilet de sauvetage, je le porte ; Apprendre à Nager pour survivre ; Nagez toujours avec un ami ; Respecter ses limites ; Soyez Aqua Bon à longueur d’année.

Du 19 au 25 juillet, les influenceurs de nos communautés ont été nombreux à partager, commenter et aimer ces messages. Sur les plateformes Facebook et Instagram, plus de 180 000 utilisateurs uniques ont été joints par les publications de la Société et son hashtag #SNPN2020 a été utilisé quotidiennement par les ambassadeurs. Leur engagement pour la Semaine nationale de prévention de la noyade n’est donc plus à prouver.