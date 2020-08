Simon Dion-Viens en piste ce week-end

Le pilote automobile du Kamouraska Simon Dion-Viens sera en piste ce week-end pour la première course de la saison 2020 du circuit de l’Autodrome Chaudière dans la série NASCAR ProCam Supertruck.

Après une pause de plusieurs mois, le pilote du Kamouraska pourra enfin renouer avec l’action au volant d’un tout nouveau bolide aux couleurs de Castrol Canada, et supporté par ses fidèles partenaires Bestbuy Pièces d’auto, Rousseau Metal inc. et Impact Ford.

« Tous les membres de mon équipe de course et moi-même avons très hâte d’être de retour en piste. Bien que je sois resté actif durant l’été, les courses me manquaient énormément. Après avoir analysé les différentes options et le calendrier de la série NASCAR Pinty’s avec mes partenaires, nous en sommes venus à un accord pour que je retourne en piste au Québec dans le cadre des trois courses du Championnat de la Triple Couronne de l’Autodrome Chaudière dans la série NASCAR Pro Cam Supertruck », indique Dion-Viens.

Pilote régulier de la série NASCAR canadienne, Dion-Viens devra s’acclimater à un tout nouveau bolide, une camionnette acquise il y a seulement quelques semaines par l’équipe SDV Autosport.

Dion-Viens aborde ce nouveau défi avec beaucoup d’optimiste.

L’action débutera ce samedi le 29 août à l’Autodrome Chaudière et deux autres courses sont prévues les 12 et 26 septembre prochain.

Simon Dion-Viens tient à remercier ses principaux partenaires : Castrol Canada, BestBuy Pièces d’Autos, Rousseau Metal, Impact Ford, Le Grand Prix de Trois-Rivières, A.L Restauration et Lettrage Yvan Robichaud.