Tout le monde en classe à temps plein dans L’Islet

Jean-Marc Jean.

Le centre de services scolaire de Côte-du-Sud a statué que les élèves de secondaire 4 et 5 iraient à l’école à temps plein cette année. Le ministre de l’Éducation avait offert la possibilité de faire du temps partagé à la maison et à l’école dans son plus récent plan.

L’avantage des petites écoles, comme dans L’Islet, permet de planifier une rentrée à temps plein pour tous, estime Jean-Marc Jean, directeur du centre de services scolaire. Certains élèves n’auront peut-être pas les options représentant leur premier choix (arts plastiques, musique, par exemple), mais tous fréquenteront l’établissement 5 jours sur 5.

« Pour les petites écoles, ce sont des bâtisses assez grandes à certains endroits et ça permet de diviser nos groupes et d’utiliser d’autres locaux qui ne l’étaient pas avant. Ça ne cause pas de problèmes au niveau de la contamination, ça devient des locaux à usage unique », a indiqué Jean-Marc Jean, directeur du centre de services scolaire de Côte-du-Sud.

Le centre de services scolaire collige actuellement les données sur les professeurs et élèves à risque, qui, s’ils ont un billet médical, travailleront de la maison cette année en 2020-2021, en raison de la pandémie. Mentionnons aussi que tous les élèves qui ont besoin d’un transport scolaire le matin et le soir y auront accès.

On travaille également sur le rattrapage pour les élèves ciblés comme étant plus vulnérables sur le plan scolaire.

« En juin, les écoles avaient déjà commencé à identifier les élèves qui étaient plus à risque pour le retour cette année. Ces élèves auront du soutien à leur retour. 70 % de nos élèves ont fréquenté nos écoles (de mai à juin). Cette année, c’est fréquentation obligatoire et si l’élève ne vient pas à l’école, ça prend nécessairement un billet médical », a conclu M. Jean.