Travaux majeurs à la Montagne à Coton de Saint-Pascal

Photo : Ville Saint-Pascal

Les escaliers de la plus en plus achalandée Montagne à Coton à Saint-Pascal seront complètement refaits, ainsi que d’autres travaux d’améliorations estimés à environ 30 000 $.

La montagne s’est qualifiée pour un financement de ces travaux d’importance auprès du ministère de l’Éducation. Le financement provient en bonne partie du programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA). Les travaux ont débuté, mais la plus grande partie sera faite en septembre, pour une fermeture temporaire.

«C’est une belle montagne en train de fleurir au niveau du plein-air. On y fait de l’escalade, ainsi que les sentiers en tant que tels. C’est rendu un petit pôle de plein air pour Saint-Pascal. Ce projet-là arrive juste à point étant donné le grand achalandage», a dit Jean-Philippe Grenier, directeur par intérim du Service du Développement et du Tourisme.

Les sentiers seront revus, les marches en talus améliorées, les sentiers seront nettoyés.

Aussi les tableaux d’interprétation seront modernisés. «Actuellement, il y a des panneaux d’interprétation de la flore et un écriteau à l’entrée sur l’historique du nom de la montagne. Ce sera revu pour être plus à jour et plus intéressant», ajoute M. Grenier.

Selon le site internet de la Ville de Saint-Pascal, baptisée d’après la légende du Père Coton, la montagne du même nom invite à emprunter un sentier aménagé d’une longueur de 1 km donnant accès à son sommet. Ses formations géologiques faites de massifs de grès quartzitiques sont une particularité de la région. Le sentier comprend une ascension prononcée d’une durée d’environ 30 minutes. De plus, plusieurs belvédères offrent des points de vue à couper le souffle sur la ville de Saint-Pascal, les plaines, le fleuve et la région de Charlevoix. Le dernier belvédère est composé d’une aire de pique-nique. Accessible par le Rang 2, la montagne à Coton est d’une hauteur de 150 mètres à partir du niveau de la mer.