Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon : Les Québécois sont nombreux

La Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon entame avec enthousiasme la deuxième partie de la saison estivale. Les Québécois ont été nombreux en juillet à utiliser le service.

La direction est très satisfaite de l’achalandage dans le contexte actuel. « Sans trop m’avancer, je dirais qu’il y a une diminution face aux années passées à cause de la COVID19, mais les gens sont au rendez-vous », commente le capitaine et directeur général, Marco Ouellet.

Les traversées offertes de Rivière-du-Loup à 8 h, midi et 16 h et de Saint-Siméon à 9 h 30, 14 h et 17 h 30, suffisent à la demande. Les plus achalandées sont celles de la mi-journée, soit de midi au départ de Rivière-du-Loup et 14 h de Saint-Siméon.

Les passagers sont très coopératifs en ce qui concerne les mesures d’atténuation pour la COVID-19, dont, entre autres, le port du masque », ajoute M. Ouellet.

Bien que le restaurant demeure fermé, un comptoir-lunch est accessible au kiosque des souvenirs ou l’on peut se procurer des goûters légers. Les toilettes, le grand salon de même que les ponts extérieurs demeurent ouverts. Les passagers qui le désirent peuvent demeurer dans leur voiture.

La règle du premier arrivé premier servi s’applique pour tous. Notez que cette année, les véhicules récréatifs sont limités à deux bonbonnes de propane de 30 livres ou un réservoir n’excédant pas 65 litres. Il est conseillé d’arriver au moins 90 minutes à l’avance afin de maximiser ses chances d’embarquer.

Pour tous les détails, consultez la page Facebook ou le site Internet www.traverserdl.com.