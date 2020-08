Hubert Pelletier et Nathan Dubé.

Le mercredi 19 août avait lieu la première édition du tournoi Triple Défi pour les juniors du club de golf Trois-Saumons.

Cette compétition comprend une compétition de coup de départ, de coup d’approche ainsi que de coup roulé. Voici les champions 2020. 8 à 10 ans : Hubert Pelletier et Nathan Dubé.11 à 13 ans : Jéremy St-Pierre et Laurent Lévesque. 14 ans et + : Xavier Paré.