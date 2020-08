Un accompagnement qui fait la différence

La toute nouvelle Moutonnerie de Saint-Pamphile a bénéficié du soutien de L’ARTERRE Chaudière-Appalaches, qui accompagne des promoteurs dans la réalisation de leur projet agricole. Sans eux, le démarrage aurait été beaucoup plus complexe.

Jean-Frédéric Deschênes a toujours eu comme rêve de démarrer sa propre entreprise agricole. C’est au moment où il a rencontré sa conjointe Mélissa Nadeau que le rêve s’est transformé en un projet concret. L’agente de L’ARTERRE qui les a accompagnés leur a permis de bien établir leur plan d’action et de définir les étapes à réaliser afin de mettre en place leur entreprise.

«Ils nous ont alignés et orientés, surtout, pour savoir où cogner aux bonnes portes. Il y a des programmes qu’on ne connaissait pas, qu’elle a pu nous faire découvrir», souligne Mélissa Nadeau.

L’accompagnement allait au-delà d’échanges de courriels ou d’appels téléphoniques.

«On a visité plusieurs fermes. Souvent c’était des projets qu’on lui (l’agente de l’ARTERRE) proposait, soit c’est elle qui connaissait des endroits», se souvient Mélissa Nadeau.

La Moutonnerie compte présentement 77 brebis et béliers, auxquels s’ajouteront des dizaines d’autres prochainement. D’ici 2023, ils souhaitent avoir un troupeau de 350 bêtes.

Durant toute l’année de démarrage de l’entreprise, les gens de l’ARTERRE ont aussi aidé à les garder motivés.

«Des fois, on l’a appelé, un petit peu découragés… elle trouvait des solutions et on repartait et on réessayait!», conclut la nouvelle entrepreneure.

Une campagne est présentement en cours pour faire connaître l’ARTERRE, qui offre un accompagnement aux promoteurs de projets agricoles et leur permet de trouver la bonne option pour établir leur production. Ayant réalisé douze jumelages sur le territoire, le service a fait ses preuves et offre un accompagnement personnalisé, autant pour les aspirants-agriculteurs que pour les propriétaires cédants.