Un cas de COVID-19 chez un membre du Groupement forestier du Grand-Portage

Le Groupement forestier du Grand-Portage a dû gérer le fait qu’un membre de son équipe a été testé positif à la COVID-19 la semaine dernière. Toutes les mesures ont été mises en place pour éviter la propagation du virus à l’intérieur de l’organisation.

La direction a appris qu’un ouvrier sylvicole avait testé positif à la COVID-19, tout comme un de ses proches. Dans le cas du Groupement forestier, la personne était asymptomatique. Elle avait subi le test en raison de sa proximité avec un cas déclaré.

Comme une seule personne qui fréquente les bureaux a rencontré l’ouvrier en question à l’extérieur, sur le terrain, à 2 mètres, il a été décidé de faire passer un test seulement à celle-ci, qui s’est avéré négatif.

Les autres membres de l’équipe ont toutefois été avisés. La propagation du virus s’est donc arrêtée à l’ouvrier sylvicole, qui travaille à l’extérieur en grande partie.

«Nous avons été au-devant des mesures lorsque nous avons été avisés de la situation et avons suivi les règles de Santé publique et même plus. Heureusement, la situation est stable et nous avons rappelé à tous d’être attentifs aux règles de base, soit le lavage de mains et le masque», a indiqué le directeur du Groupement Forestier du Grand-Portage, Gérald Landry.