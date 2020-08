Un doux moment pour remercier les locataires de leur patience

Yoann Guay en spectacle à l’immeuble de Saint-Alexandre lors du passage du Placoteux. Photo : Stéphanie Gendron

L’office de l’habitation de Kamouraska a décidé d’offrir à ses locataires un cadeau pour les remercier suite aux difficiles mois de confinement imposés durant la pandémie. Un spectacle de Yoann Guay, bien connu dans la région, leur a été présenté à l’extérieur, en respect des mesures sanitaires.

L’agente communautaire de l’Office, Gabrielle, avait l’habitude de prendre des nouvelles du bien-être psychologique des locataires. «Les derniers mois ont été pour plusieurs une période d’incertitude et d’isolement», a-t-elle souligné.

Dans l’objectif de diminuer ces émotions inconfortables, la direction et elle ont pensé à mettre sur pied un évènement qui rassemblerait les locataires et leur accorderait une pause de leurs préoccupations actuelles. De là est venue l’idée d’un spectacle extérieur où les locataires n’auraient qu’à sortir sur leur balcon et profiter du moment.

«On voulait les récompenser, ils ont eu beaucoup de règles strictes à suivre, ne pas voir les familles, par exemple. Ils ont bien réussi à le faire et ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour nous aider là-dedans. C’est un peu pour les féliciter et leur dire que l’on a traversé cela ensemble et que l’on va continuer», a indiqué l’agente communautaire.

La réaction a été spontanée, les gens ont apprécié le moment à Saint-Alexandre, Saint-Pascal, Kamouraska, Saint-Philippe-de-Néri et Mont-Carmel.