Un Expédia nouveau genre pour entrepreneurs assiégés

Hugo Dubé.

Propriétaire de Servlinks Communications, d’Informatique IDC et de l’agence de marketing Tchin Tac Tic, Hugo Dubé a trois passions distinctes en dehors de l’entrepreneuriat : apprendre, voyager et le plein-air. À l’aube de ses 40 ans, il a eu l’idée de jumeler toutes ses passions au cœur de son nouveau projet : Entrepreneurs en cavale.

Dire qu’Entrepreneurs en cavale est une réaction à la crise de la quarantaine d’Hugo Dubé serait cliché. L’entrepreneur louperivois, qui a souvent fait passer sa vie professionnelle en premier plan, reconnaît néanmoins que ses 39 ans ont été l’occasion d’un questionnement professionnel et d’une forme d’introspection afin d’en arriver à un meilleur équilibre qui lui permettrait de vivre davantage ses passions.

Un voyage à Istanbul en Turquie, réalisé avant que la COVID-19 ne conduise au confinement de la planète, a finalement été la bougie d’allumage d’Entrepreneurs en cavale.

« Je suis parti seul. J’ai passé 12 jours là-bas. À mon retour, mes amis entrepreneurs étaient fascinés de constater que j’avais trouvé le temps pour faire ce voyage-là et de l’avoir réalisé en solitaire dans un pays un peu hors-norme, à la limite dangereux », raconte-t-il.

Quand certains d’entre eux lui ont dit qu’ils l’accompagneraient à coup sûr s’il y retournait, Hugo Dubé a compris qu’il y avait quelque chose là à explorer.

« Quand on est en affaires, on a tendance à s’oublier. On vit pour son entreprise, sa famille, ses employés. On n’est jamais notre priorité, au point où on se retrouve pratiquement en prison. Entrepreneurs en cavale, c’est une occasion de sortir de cette prison-là, un peu comme les frères Dalton dans Lucky Luke, en prenant du temps pour soi et en offrir davantage aux autres par la suite, mais de qualité », résume Hugo Dubé.

Comme le ferait Expédia ou une agence de voyages, Entrepreneurs en cavale propose des forfaits d’évasion pour trois jours au Québec ou au Canada et bientôt d’une semaine à un mois à l’étranger, lorsque les restrictions liées aux déplacements internationaux seront levées. Ces « forfaits » clé en main, qu’Hugo Dubé qualifie plutôt de « retraite », s’adressent à des groupes d’entrepreneurs de tout horizon et marient hébergement luxueux, sports extrêmes, conférences d’entrepreneurs reconnus, formations et séances de méditations ou de yoga. Un premier rendez-vous de ce type est d’ailleurs prévu les 14, 15 et 16 août prochains.

« Au-delà de l’aspect “temps pour soi”, le but est de se regrouper avec des gens qui seront source d’inspiration pour mieux inspirer les gens autour de nous. Et les sports extrêmes, comme le bungee ou le saut en parachute, sont une occasion qui s’offre à nous pour vaincre nos peurs, le sentiment qui nous empêche souvent de foncer comme entrepreneur. »

Convaincu de détenir un concept recherché, Hugo Dubé voit déjà grand et prévoit développer davantage son offre de service si la réponse est au rendez-vous. Humain en cavale, qui s’inspirerait de la même formule, mais s’adressant cette fois à tous, est dans les cartons. Une formule lac à l’Épaule s’échelonnant sur une fin de semaine est aussi envisagée pour les équipes de travail d’une même organisation.

Pour plus d’informations : www.entrepreneursencavale.com.