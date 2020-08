Un nouveau président-directeur général adjoint au CISSS

Suivant la nomination du Conseil des ministres, la présidente du conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, Mme Louise Bolduc, et la présidente-directrice générale, Mme Isabelle Malo, saluent la nomination du Dr Jean-Christophe Carvalho à titre de président-directeur général adjoint.

Cardiologue de formation, le Dr Jean-Christophe Carvalho a cumulé différentes fonctions dans le réseau de la santé et des services sociaux, notamment à titre de chef du service de cardiologie, directeur des services professionnels par intérim de l’Hôpital régional de Rimouski ainsi que directeur des services professionnels du CISSS du Bas-Saint-Laurent, poste qu’il occupe depuis juin 2015.

« Au cours des dernières années, le Dr Jean-Christophe Carvalho s’est démarqué par son leadership, sa rigueur ainsi que sa détermination. Il fait preuve également d’une grande compréhension des enjeux du système de santé et des services sociaux, et plus particulièrement, ceux de notre région, ce qui s’avère un atout important pour notre organisation ainsi que pour les usagers du Bas-Saint-Laurent », souligne madame Isabelle Malo, PDG.

Le Dr Carvalho entrera en poste le 30 septembre prochain.