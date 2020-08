Un spectacle à saveur maritime au profit du quai Taché

Suzanne Parayre.

Suzanne Parayre de Kamouraska présentera le spectacle Chante-moi la mer, les 5 et 6 septembre prochains, au Théâtre des Prés de Saint-Germain. Une partie des profits seront versés à Patrimoine maritime Kamouraska qui veille à compléter la restauration du quai Taché.

Originaire de Montréal, Suzanne Parayre vit sa retraite à Kamouraska depuis un peu plus d’un an. Forte de plus de 40 ans d’expérience dans le domaine musical, elle a consacré sa vie professionnelle au chant et à l’enseignement de la musique au primaire.

Son parcours professionnel à titre d’artiste est ponctué notamment de quelques enregistrements 45 tours au début des années 80 et d’un album à compte d’auteur paru en 2010. Elle a également parfait sa formation en chant, plus précisément en art lyrique, lors d’un retour sur les bancs d’école à l’UQAM à la fin des années 90 en vue de devenir enseignante.

« Mon répertoire est assez large. À la base, je suis de l’école de la grande chanson française et québécoise, mais le spectacle ratisse quand même assez large, malgré sa thématique maritime », explique-t-elle.

Prévu initialement dans le cadre de la programmation de la Fête des Chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli — le festival a été annulé en raison de la COVID-19 — Chante-moi la mersera finalement présenté pour deux soirs au Théâtre des Prés de Saint-Germain-de-Kamouraska. Suzanne Parayre sera accompagnée pour l’occasion de sa fidèle acolyte Lucie Cauchon au piano et à l’accordéon, ainsi qu’Erin Smith, clarinettiste.

« C’est plus des pièces inspirées de la mer que nous allons offrir que des chants de marins proprement dits », précise l’interprète, citant Je voudrais voir la merde Michel Rivard ou même La merde Charles Trenet à titre d’exemples.

Présenté en formule cabaret, le spectacle propose à la vente 70 billets par soir afin de respecter les règles de santé publique. Ceux-ci sont en vente au Quai des bulles de Kamouraska et Saint-Jean-Port-Joli, Les Jardins de la Mer de Saint-Germain-de-Kamouraska, à la Tabagie Lunik de Saint-Pascal ou en compoant le 438 274-3434. Une partie des profits seront versés à Patrimoine maritime Kamouraska en soutien à son projet de restauration du quai Taché, en attente d’être complété.