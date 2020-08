Une nouveauté à la Maison Chapais

La saison bat son plein à la Maison Chapais et les visiteurs sont au rendez-vous.

Bien que les concerts, habituellement très populaires, aient dû être annulés à la suite des restrictions imposées en ce contexte de pandémie, l’équipe de la Maison Chapais ne baisse pas les bras et offre cette année une nouvelle activité : une courte randonnée guidée à vélo.

Les visiteurs cyclistes sont invités à parcourir certains lieux significatifs du village de Saint-Denis-De La Bouteillerie sur les traces de la naissance du village et du rôle que la famille Chapais y a joué.

« Nous profitons de l’été pour offrir cette activité qui, bien que ludique, saura piquer la curiosité des visiteurs », précise le directeur Hubert Théberge.

Cinq sorties sont prévues, soit les 13, 15,16, 22 et 23 août. Le coût comprend la sortie à vélo et la visite commentée de la Maison Chapais. Pour participer à cette activité d’une durée d’environ 45 minutes, les gens sont invités à composer le 418 498-2353. Plus d’informations leur seront transmises.