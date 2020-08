Une première travailleuse de rang pour la région

Sabrina Roy.

Issue du monde agricole et diplômée d’une technique en travail social, Sabrina Roy va à la rencontre des agriculteurs et agricultrices qui ont besoin de soutien, un vent de fraîcheur dans la région puisqu’il s’agit d’une première.

La présence de Sabrina Roy est bien accueillie dans le milieu. Depuis plusieurs années, le réseau de travailleurs de rang tente de s’agrandir. Grâce à un récent financement, le KRTB a maintenant accès à ce service pour la première fois.

«Ce n’est pas qu’il n’y a pas de services, il y en a des services en santé mentale, il y a les CLSC. Mais les services ne sont pas adaptés aux agriculteurs. C’est cela notre force, on s’adapte à leur réalité», indique Sabrina Roy.

Fille d’un agriculteur, puis conjointe d’un agriculteur, Sabrina Roy connaît bien leur réalité. Si certains enjeux de santé mentale peuvent être comparables avec monsieur madame tout le monde, reste que dans ce domaine, leurs défis sont tout autres.

En poste depuis juillet, la travailleuse de rang doit établir sa présence en contexte de COVID-19, ce qui fait que certaines visites à la ferme doivent être remplacées par des moyens virtuels ou par téléphone. Reste que l’idéal est de se rendre sur place pour s’assurer de bien desservir les agriculteurs ou agricultrices qui ont besoin d’elle.

«Ils n’ont pas tendance à demander l’aide. On se rend à la ferme directement, on peut les suivre en train de faire leur train, on peut être à la ferme à l’extérieur. On ne les empêche pas de travailler, mais on veut qu’ils prennent le temps de prendre soin de leur santé mentale», souligne-t-elle.

Une partie de son rôle demeure la prévention. Elle ira à la rencontre des agriculteurs de la région pour se présenter entre autres lors d’événements comme une assemblée générale annuelle. La prévention est donc au cœur du mandat. Elle ajoute que les difficultés pour les agriculteurs sont variées, mais interreliées.

«Les conflits de communication, les problèmes en lien avec l’anxiété et le stress. Il peut aussi y avoir des événements tragiques sur une ferme, comme un accident, un incendie…», énumère-t-elle.

Par ailleurs, celle-ci raconte ne pas avoir hésité lorsqu’elle a vu le poste de travailleuse de rang être affiché. Cela tombait exactement dans ses cordes.

«Je suis très proche de ma communauté, j’adore le Bas-Saint-Laurent, j’adore le monde. Je trouve ça bien d’aller à la rencontre des gens dans leur milieu et surtout en agriculture, on sait que ce sont des gens de cœur, des passionnés», conclut-elle.

Financement

Le Centre de prévention suicide du KRTB a souligné son apport d’un montant de plus de 75 000 $ pour l’embauche de Sabrina Roy, en plus d’assurer une proximité de services en matière de prévention du suicide auprès des agriculteurs-agricultrices au KRTB. Grâce à l’appui de iA Groupe financier, Bell Cause pour la cause, Centraide Bas-Saint-Laurent, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve, ainsi que par le Défi Everest de Rivière-du-Loup, l’organisme sera en mesure d’apporter une valeur ajoutée à un nouveau partenariat conclu avec l’Union des producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent et l’organisme Au Cœur des Familles Agricoles (ACFA). Alors que l’équipe du CPS du KRTB désirait embaucher une personne comme travailleur de rang, l’UPA poursuivait le même objectif. Il était donc naturel que les deux organisations allient leurs forces. Après plusieurs discussions, il a été convenu de mettre en commun les efforts pour le mieux-être des personnes du monde agricole et pour fournir un encadrement spécifique au travail de rang.

La contribution du CPS du KRTB portera sur une partie du salaire de la nouvelle travailleuse de rang, ainsi que les frais afférents pour le poste du secteur Ouest (KRTB). De plus, Mme Roy bénéficiera de la formation spécifique en prévention du suicide.