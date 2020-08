Une rentrée pas comme les autres

Photo : Stéphanie Gendron.

La rentrée scolaire au primaire et au secondaire ne sera pas comme les autres d’ici deux semaines. Masque, profs et élèves à risques absents, pas de mélange des groupes et temps amputés en laboratoire ou musique marqueront cette rentrée historique.

Les différentes orientations viennent d’être précisées par le ministre. Les classes reprennent normalement, c’est-à-dire dans un ratio « normal », alors que les élèves forment désormais une bulle ensemble, à 2 m de leur professeur. Ils se mélangeront le moins possible, ce qui sera un défi encore plus important au secondaire avec les différentes options.

Le ministre de l’Éducation permet aux centres de services scolaires d’offrir aux secondaires 4 et 5 d’être en partie en cours et en partie en travail à la maison. Dans Kamouraska–Rivière-du-Loup, ceci reste à définir dans les prochains jours, mais on souhaite que les jeunes soient entre les murs de leur école jusqu’à la fin de leur secondaire.

« On prévoit une rentrée à temps plein pour tout le monde. Pour les secondaires 4 et 5, on va prendre une orientation définitive sous peu. Ce qui est prévu c’est d’amener les élèves à l’école, de les laisser dans leurs classes, et peut-être qu’il y aura des périodes d’enseignement à distance. Les professeurs seront dans l’école et les élèves dans leur groupe-classe, mais tous n’auraient pas accès au même enseignement », a avancé Antoine Déry, directeur du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup.

Quant aux élèves et professeurs à risque s’ils contractent la COVID-19, ils sont 55 au niveau des enseignants et le nombre d’élèves reste à préciser. 20 % n’étaient pas retournés à l’école en mai dernier, mais ce n’était pas tous en raison de leur condition médicale. On compte donc préciser au cours des prochains jours combien de jeunes ne pourront pas fréquenter l’école. Les 55 enseignants à risque leur donneront les cours à distance.

« On doit bientôt avoir un chiffre plus précis. Une preuve médicale est requise, ça concerne l’enfant lui-même ou l’enfant qui vit sous le même toit qu’un parent ayant des conditions médicales particulières, avec billet du médecin », a confirmé M. Déry.

Pour ce qui est des cours qui impliquent le partage de matériel, comme la musique et la science en laboratoire, du temps sera amputé pour cause de désinfection, mais tous les cours seront offerts.

Les utilisateurs du transport scolaire le matin et le soir au Kamouraska seront tous desservis. Le transport du midi sera offert en début d’année, mais il faut s’attendre à une hausse des tarifs. Des discussions auront ensuite cours pour ultimement diminuer le nombre de transports scolaires sur l’heure du midi, le temps de laisser le temps aux parents de trouver une autre option.