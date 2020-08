Une victoire, une défaite pour les Escaladeurs

Les Escaladeurs de La Pocatière ont enregistré une victoire et une défaite, la fin de semaine dernière, au sein de la Ligue de baseball senior Puribec.

Vendredi, dans un match qui a duré une heure 39 minutes, Mathieu Gobeil (Shaker de Rimouski) et Martin Bossé (Escaladeurs de La Pocatière) ont démontré leur talent au monticule en mystifiant les deux attaques dans une victoire de 1 à 0 du Shaker. L’unique point de la rencontre est survenu en fin de septième manche avec deux retraits et les buts remplis lorsque Martin Bossé a échappé un lancer qui a permis à Maxime Lévesque de venir croiser le marbre et mettre un terme à la rencontre. Bossé n’a donné qu’un seul coup sûr (un double à Kevin Roy en deuxième manche) dans la rencontre. Gobeil a bien éparpillé les quatre coups sûrs des Escaladeurs pour les blanchir et ajouter une victoire à sa fiche.

Samedi

Le lendemain, les Escaladeurs de La Pocatière ont empêché les Braves Batitech du Témiscouata de réussir une saison parfaite en les défaisant par la marque de 11 à 7. Les gagnants ont marqué 10 points dans les quatre premières manches pour s’assurer de la victoire (2, 2, 2 et 4). Maxime Savoie, Maxime Bourgelas, Patrick Redmond et Louis-Félix Pelletier ont donné des maux de tête aux lanceurs des Braves Batitech durant ces quatre manches en rendant sur les buts à toutes leurs présences sans être retirés. Tirant de l’arrière 11 à 5, les visiteurs n’ont pas abandonné en marquant deux autres points en cinquième manche pour se rapprocher à 11-7 sur le simple de Maxime Dugas, mais ce fût trop peu trop tard.

Classement

Avec sept victoires et cinq défaites en 12 parties, les Escaladeurs sont actuellement quatrièmes au classement. Ils sont devancés par Rivière-du-Loup et suivis de Montmagny.