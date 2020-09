13 cas de COVID-19 s’ajoutent au Bas-Saint-Laurent mercredi

Photo: Unsplash.com

Le Bas-Saint-Laurent enregistre 13 nouveaux cas de coronavirus au bilan du mercredi 11h00. Au Québec, on compte 301 nouveaux cas.

Cas par MRC La Matapédia : 14 (+1) La Matanie : moins de 5 La Mitis : moins de 5 Rimouski-Neigette : 35 (+4) Les Basques : moins de 5 Rivière-du-Loup : 87 (+4) Témiscouata : 16 (+1) Kamouraska : 49 (+2) À déterminer : 2 (+1) Bas-Saint-Laurent : 212 (+13)

Région en jaune

Rappelons que devant l’évolution rapide de la COVID-19 au cours des derniers jours sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, la direction régionale du Bas-Saint-Laurent, en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, annonce que le palier d’alerte régionale est rehaussé au niveau préalerte (jaune).

Voyant déjà la situation évoluer rapidement, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent a mis en place, la semaine dernière, des mesures additionnelles au sein de ses propres installations et de celles de ses partenaires, soit une surveillance accrue des symptômes des visiteurs, employés et résidents, une mise en alerte des équipes de prévention et de contrôle des infections et des appels à la vigilance auprès des ressources d’hébergement du territoire. « Dès que nous avons constaté que la situation se dégradait dans l’ouest du territoire, nous avons pris action pour prémunir nos milieux de soins et les milieux d’hébergement des usagers vulnérables afin d’éviter que le virus y fasse son chemin. Pour notre établissement, c’est une préoccupation de tous les instants », explique le Dr Sylvain Leduc, directeur de la santé publique au Bas-Saint-Laurent.