4 800 portions de plats préparés distribuées aux familles grâce à la campagne de financement participatif

Mme Christiane Castonguay, directrice générale de la Caisse Desjardins du Centre-Est-du-Kamouraska ; Mme Julie Naud, directrice générale de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière et Mme Mireille Lizotte, directrice générale de Moisson Kamouraska. Crédit photo : William Soucy.

La campagne de sociofinancement « Le Kamouraska se serre les coudes ! », encouragée par Desjardins en collaboration avec La Ruche Bas-Saint-Laurent et menée par Promotion Kamouraska (promoteur) et Moisson Kamouraska, a remporté un vif succès.

En 20 jours au mois de juin, quelque 110 contributeurs se sont mobilisés pour soutenir le projet, en réunissant la somme de 29 170 $, soit bien plus que l’objectif de 25 000 $. Parmi les contributeurs figurent des citoyens, des municipalités, des entreprises ou encore des organismes de la région, dont certains se sont montrés particulièrement généreux, comme le Club Lions de La Pocatière (5 000 $), le Centre d’aubaines La Pocatière (5 000 $) et la SADC du Kamouraska (3 000 $).

« En tant qu’OBNL qui œuvre pour soutenir financièrement les plus démunis, nous sommes particulièrement touchés par la cause défendue par cette campagne. Il est naturel de nous associer à cette démarche pour aider les membres de notre communauté qui en ont besoin », explique Evelyne Courtemanche du Club Lions de La Pocatière. Grâce au programme Du cœur à l’achat, Desjardins a été en mesure d’ajouter un montant de 25 000 $ à la campagne de sociofinancement.

En tout, cette campagne a donc permis d’amasser la somme de 54 170 $.

De plus, deux autres organismes locaux se sont associés au projet en prenant en charge une partie des frais. Ces partenaires financiers sont l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale au Bas-Saint-Laurent et COSMOSS Kamouraska, qui ont respectivement contribué à hauteur de 7 500 $ et 1 500 $.

La somme collectée a permis de commander 4 800 portions de plats préparés aux six restaurateurs participants. Chacun d’entre eux a concocté 400 portions par semaine durant deux semaines, qui ont ensuite été distribuées par Moisson Kamouraska aux familles dans le besoin. La distribution s’est échelonnée sur 12 semaines, de mi-juin à mi-septembre (incluant deux semaines de pause). 1 200 familles ont pu bénéficier de ces plats concoctés par des chefs locaux.

Sur chaque portion d’une valeur de 10 $, 8 $ ont été reversés aux restaurateurs. La campagne a ainsi permis de générer 38 400 $ de chiffre d’affaires aux six restaurateurs, soit 6 400 $ chacun.

De plus, chaque contributeur ayant donné plus de 80 $ avait l’opportunité d’acheter, selon le montant de son don, un ou plusieurs chèques cadeaux valables chez les restaurateurs de son choix. En tout, la campagne a suscité la vente de 51 chèques cadeaux, pour un total de 2 740 $. L’organisme Moisson Kamouraska a quant à lui récupéré 2 $ par portion, soit 9 600 $ en tout. Les six restaurateurs de la région qui ont participé au projet sont Café Azimut, Le Buro et Broggi Traiteur à La Pocatière, le resto-pub Le Saint-Pascal à Saint-Pascal, L’Auberge Comme au premier jour à Saint-Pacôme et l’Auberge Cap Martin à Sainte-Anne-de-la-Pocatière.