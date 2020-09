Accueil positif de l’équipe conservatrice par Bernard Généreux

06

«Notre équipe conservatrice a l’immense honneur de voir Richard Martel (Chicoutimi – Le Fjord, Québec) joindre ses rangs au poste de lieutenant politique du Québec. Richard est un homme engagé et rassembleur, bien connu à travers la province, particulièrement par la communauté sportive du hockey junior. Il saura transmettre sa fougue au caucus. Loin d’avoir la langue de bois, son éloquence et sa pertinence en font une ressource bien choisie. Il sait capter l’attention de son auditoire et insuffler un fort esprit de corps à ses collègues. J’en profite pour remercier Alain Rayes (Richmond-Arthabaska) qui a accompli un travail immense au cours des trois dernières années à titre de lieutenant politique en veillant à ce que les enjeux qui sont chers au Québecois(e)s aient une voix à la Chambre des communes. Je tiens également à souligner le nouveau rôle que mon collègue Gérard Deltell (Louis-Saint-Laurent, Québec) s’est vu confier. Le leader à la Chambre de l’Opposition officielle est un poste éminemment stratégique, particulièrement à travers le spectre de la prochaine session parlementaire. Les aptitudes d’orateur et de vulgarisateur de Gérard lui seront précieuses. Sa connaissance fine des rouages de la politique nous guidera dans les négociations avec les autres partis ainsi le gouvernement pour défendre les intérêts du Québec».

Voici la liste des fonctions attribuées aux autres collègues :

Chef adjointe : l’hon. Candice Bergen (Portage–Lisgar, Manitoba)

Whip en chef de l’Opposition : Blake Richards (Banff–Airdrie, Alberta)

Leader adjointe à la Chambre de l’Opposition officielle : Karen Vecchio (Elgin–Middlesex– London, Ontario)

Whip adjoint de l’Opposition : Alex Ruff (Bruce–Grey–Owen Sound, Ontario)

Liaison caucus-parti : l’hon. Tim Uppal (Edmonton Mill Woods, Alberta)

Coordonnateur de la période de questions : Eric Duncan (Stormont–Dundas–South Glengarry, Ontario)

Le député de Calgary Shepard Tom Kmiec demeure Président du caucus conservateur national.

Il est à noter que l’honorable Erin O’Toole, le chef des conservateurs du Canada et de l’Opposition officielle annoncera son Cabinet fantôme la semaine prochaine. Le discours du Trône pour sa part est prévu le 23 septembre.