Après 21 mois d’opération, Avantis Coopérative dresse un bilan positif

La première assemblée générale annuelle des membres d’Avantis Coopérative, laquelle a eu lieu en mode virtuel le 16 septembre 2020, a été l’occasion pour les dirigeants de la coopérative de présenter les résultats de l’année 2019 et d’effectuer une revue de la deuxième année en cours.

Le défi de la première année ayant été plus grand qu’anticipé, la deuxième année est consacrée à poursuivre l’intégration et la consolidation des activités, tout en s’adaptant à la situation économique préoccupante provoquée par la pandémie en cours. L’année 2018-2019 s’est conclue par un chiffre d’affaires consolidé de 486 M$ et un excédent net d’exercice de 2,1 millions $. Considérant les défis de la première année d’Avantis, ces résultats, bien que positifs, demeurent en deçà de ce qui avait été escomptés. Les défis d’adaptation à la première année ont été plus grands qu’anticipés, conjugués à des conditions de marché défavorables en 2019, notamment en production porcine et dans les matériaux de construction.

Considérant la situation, les membres ont accepté en assemblée qu’aucune ristourne ne leur soit versée pour cette première année, confiants que le plan de consolidation de la coopérative sera bénéfique. Après neuf mois d’opération de la deuxième année de la coopérative, les membres ont pu constater un net progrès.

Parmi les projets de l’année en cours, notons la préparation de la mise en place d’un partenariat régional pour la division agricole avec Sollio Agriculture (division de Sollio Groupe Coopératif, auparavant La Coop fédérée), lequel prendra effet le 2 novembre 2020. Parmi les bâtisseurs de la première heure d’Avantis Coopérative, deux administrateurs ont tiré leur révérence à la fin de leur mandat. Il s’agit du 2e vice-président, M. Richard Dion, producteur laitier de Saint-Gervais et de M. Roland Morneau, producteur de porc de Saint-Roch-des-Aulnaies. Deux producteurs agricoles fortement impliqués dans leur milieu et qui ont su faire avancer à leur manière la coopération agricole.