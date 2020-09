Arbre-Évolution mise à l’honneur dans les Prix de l’impact social de L’actualité

Arbre-Évolution Coop de solidarité a reçu le prix du meilleur modèle d’affaires innovant dans le cadre des Prix de l’impact social 2020 de L’actualité.

Ces prix visent à reconnaître les organisations qui font preuve d’une innovation exemplaire pour résoudre des questions sociales et environnementales importantes, et ainsi contribuer au mieux-être de la collectivité. L’actualité s’est associé à la firme-conseil Credo afin de créer ces prix, qui en sont à leur seconde édition en 2020.

« C’est une fleur qu’on nous offre et toute l’équipe en est très émue. Arbre-Évolution est porté par un modèle très résilient qui nous permet de passer à travers cette année de grands défis. C’est essentiel pour des organisations de promotion de l’environnement et de sensibilisation citoyenne comme la nôtre de reposer sur des bases solides », explique Simon Côté, coordonnateur général de la coopérative L’Isletoise depuis ses débuts.

Arbre-Évolution met de l’avant d’importants projets au Québec, comme le Programme de Reboisement social, qui a maintenant financé plus les 150 initiatives de verdissement communautaire dans autant de villes et villages de la province. La coopérative a également mis sur pied Le Semoir, qui offre des ateliers d’éducation à l’environnement dans près de 90 MRC sur le territoire. Arbre-Évolution est également l’initiateur des concours « Un aménagement qui porte fruit » et « Gagne ta classe verte », du projet pédagogique le Verger de l’Évolution dans Côte-du-Sud et lancera sous peu un nouveau programme de compensation-carbone intitulé Carbone riverain™. « Nous avons des ressources humaines dévouées pour le bien-commun et déterminées à faire une différence. Chacun a la volonté d’être acteur de changement et c’est ce qui nous permet de mettre sur pied toutes ces initiatives avec brio », ajoute Samuel Pépin-Guay, président d’Arbre-Évolution.

Arbre-Évolution a été choisie par le jury après examen de près de 80 candidatures. Le jury était présidé par Monique Leroux, vice-présidente du conseil de Gestion Fiera inc. Les autres membres du jury étaient Andrew Molson, président du conseil d’AVENIR GLOBAL ; Anne-Marie Croteau, doyenne de l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia ; Nathalie Bernier, trésorière et membre du conseil d’administration de la Fondation Centraide du Grand Montréal ; Luciano Barin Cruz, directeur du Pôle IDEOS à HEC Montréal et professeur titulaire de gestion et développement durable ; et Lili-Anna Pereša, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal.