Autocueillette de pommes au verger patrimonial

Le Verger patrimonial de la Côte-du-Sud sera ouvert à l’autocueillette dès le 26 septembre. En cette année de pandémie, le comité environnemental le Poids vert de l’ITA, Campus de La Pocatière s’est associé au Jardin floral de La Pocatière pour offrir l’activité d’autocueillette.

Propriété du Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ), le Verger patrimonial de la Côte-du-Sud contient 34 variétés anciennes de pommiers, de poiriers et de pruniers. Les deux organismes veulent sauvegarder cet héritage génétique et culturel, unique à l’est du Québec. « Nous sommes heureux de soutenir une action locale et de contribuer à la mise en valeur de ce patrimoine fruitier, au bénéfice de la population régionale », indique Kathleen Aubry, administratrice du Jardin floral.

Pour une deuxième année, le comité le Poids Vert s’est porté volontaire pour organiser des activités d’autocueillette au verger. « En plus d’éviter le gaspillage alimentaire, nous voulons promouvoir l’achat local et la consommation de produits agricoles locaux. De plus, nous connaissons bien le verger puisque des activités pédagogiques s’y déroulent », mentionne Freyncheyska Saint-Germain, présidente du Poids vert et étudiante à l’ITA, campus de La Pocatière.

Avec la problématique causée par la COVID, certaines règles sanitaires devront être respectées. Les clients devront apporter leur masque et respecter les règles de distanciation physique avec autrui. Il est préférable de réserver par téléphone au 418 856-2916 pour éviter d’attendre sur le site.

Les profits générés par la vente des fruits seront réinvestis dans des ateliers de sensibilisation en environnement et des conférences, au Jardin floral et à l’ITA, campus de La Pocatière. À la fin de la saison, le surplus de fruits sera remis à Moisson Kamouraska

L’autocueillette au Verger patrimonial aura lieu tous les samedis et dimanches de 10 h à 16 h à partir du 26 septembre. L’accès au site se fait à partir du chemin Hudon à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Des bénévoles des deux organisations seront présents les jours d’autocueillette. Les personnes intéressées à investir quelques heures de bénévolat peuvent communiquer avec l’une ou l’autre des organisations.

Rappelons que le Jardin floral est un jardin public inspirant, ouvert tous les jours jusqu’à la fin octobre, tandis que le Poids vert est le comité environnemental étudiant de l’Institut de technologie agroalimentaire du campus de La Pocatière.