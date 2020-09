Briser l’isolement des personnes retraitées en temps de COVID

Joane Godbout. Photo : Maxime Paradis.

L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) de Montmagny-L’Islet se préoccupe de l’isolement vécu par les personnes âgées en cette période de COVID-19. Les consignes actuelles de la Santé publique et la crainte de plusieurs d’être exposés au virus en quittant leur domicile rendent complexe la tenue d’activités de réseautages s’adressant à elles.

Joane Godbout avoue ne pas avoir lâché ses retraités au plus fort du confinement. Carnet de téléphones à la main, elle tournait les pages et contactait les plus vulnérables sur une base régulière pour prendre de leurs nouvelles et tenter de les rassurer.

« Les gens étaient anxieux, c’était incroyable. Plusieurs ne sortaient pas et ils étaient bombardés d’informations. Tout ça crée un climat de peur. Et disons-le, en vieillissant, notre capacité d’adaptation aux événements ou aux changements brusques est moins au rendez-vous », indique la nouvelle chargée de projet pour l’AQDR Montmagny-L’Islet.

Avant que la crise de la COVID-19 n’éclate, Joane Godbout travaillait pour Hop ! La vie ! du Sud de L’Islet. Elle organisait, entre autres, des journées causeries-conférences pour les aînés sur une base régulière au Restaurant Chez Réjean de Saint-Pamphile. Elle se souvient que le dernier événement de ce type s’y étant déroulé avait été justement l’occasion d’échanger sur la COVID-19 qui, à ce moment, n’avait pas encore gagné le Québec.

« Les gens n’y croyaient pas que ça s’en venait. Le réveil a été brutal pour plusieurs quand la crise a commencé », ajoute-t-elle.

Depuis, la chargée de projet raconte que plusieurs aînés de la région n’ont toujours pas retrouvé un semblant de normalité dans leur quotidien, malgré un certain déconfinement dans les derniers mois. Avec une recrudescence de cas positifs dans la région depuis plus d’une semaine et la crainte d’une deuxième vague encore plus forte que celle du printemps, l’AQDR Montmagny-L’Islet se questionne sur le comment créer des activités où les aînés pourront sortir de leur isolement en toute sécurité, tout en verbalisant et en échangeant sur la façon dont ils vivent cette situation sans précédent dans leur vie quotidienne.

« On aimerait pouvoir relancer ces conférences-causeries et marier ça avec un goûter et des jeux », poursuit Joane Godbout.

Une conférence sur l’effet de la pandémie sur les aînés avec un chercheur de la santé publique devait justement avoir lieu les 22 et 23 septembre à Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. Cela aurait été l’occasion pour plusieurs aînés d’en apprendre davantage sur les dangers et les conséquences de la COVID-19 avec un professionnel qui a étudié la maladie. Les circonstances actuelles font que le chercheur ne peut malheureusement plus tenir sa conférence.

« 25 personnes avaient confirmé leur présence à Saint-Pamphile. On était complets. On va plutôt tenter de convertir ça en causerie avec ceux qui y participeront », indique la chargée de projets.

Autrement, l’AQDR aimerait pouvoir tenir prochainement de petits ateliers d’initiation à Zoom, si l’évolution de la pandémie le permet. Ceux-ci permettraient aux personnes retraitées de se familiariser avec de nouveaux outils de communications permettant de réduire leur isolement advenant un autre confinement généralisé.