Cégep de La Pocatière : Une manifestation dans le plus grand respect des règles

Photos : Loïc Blier.

Désinfection des mains, port du couvre-visage, distanciation physique appliquée à la lettre, slogan respectueux et présence policière. La trentaine d’étudiants qui ont manifesté le 25 septembre en matinée devant le Cégep de La Pocatière a donné l’exemple à un point tel, en cette période trouble de la COVID-19, qu’ils en ont pratiquement fait oublier la raison de leur mobilisation : la reprise des activités parascolaires.

Réunis aux aurores en cette première journée de reprise des cours en formule hybride, ces étudiants, évoluant pour la plupart au sein des équipes sportives des Gaulois, réclamaient la reprise des activités parascolaires, qui demeurent suspendues au sein du cégep depuis l’éclosion de cas de la COVID-19 qui a mené à une suspension de deux semaines des cours en présentiel au sein de l’établissement.

Les manifestants et l’organisateur de ce rassemblement, Samuel Blouin, étudiant de 3e année en sciences humaines et joueur au sein de l’équipe de football des Gaulois, avaient un message clair à adresser à la direction de l’établissement et à la Santé publique : « Nous faisons partie de la solution ».

« Nous ne sommes pas ici pour manifester contre notre cégep. Au contraire, on veut démontrer que nous sommes responsables et que nous sommes capables de suivre les consignes sanitaires imposées par la Santé publique, ce qui ne devrait pas poser problème pour la reprise des activités parascolaires », a mentionné le porte-parole.

La directrice générale de l’établissement, Mme Marie-Claude Deschênes, est sortie dès les premières minutes de la manifestation parler aux étudiants présents. Elle s’est dite solidaire avec eux et fière de constater l’application rigoureuse des consignes sanitaires au sein du rassemblement.

« Les étudiants avaient pris la peine de nous aviser qu’ils allaient manifester ce matin. Ils ont fait les démarches eux-mêmes pour s’assurer d’une présence policière. C’était important pour moi d’aller souligner le sérieux avec lequel ils s’étaient organisés pour manifester leur déception, ce qui est dans leur plein droit et à la fois tout à fait légitime », a-t-elle ajouté.

La directrice précise toutefois que la décision de maintenir les activités parascolaires suspendues, pour le moment, était en cohérence avec les recommandations formulées par la Santé publique. Celle-ci aurait recommandé au Cégep de reprendre seulement les activités jugées « essentielles », ce que l’établissement considère comme étant l’enseignement devant se dérouler en présentiel.

« Les étudiants doivent savoir que l’éclosion d’il y a deux semaines n’est plus ce qui pèse dans la balance aujourd’hui. La situation a évolué partout au Québec et beaucoup d’autres facteurs entrent en ligne de compte. La situation géographique du Cégep, à cheval sur deux régions administratives de couleurs différentes — Chaudière-Appalaches, orange et Bas-Saint-Laurent, jaune — est de ceux-là », a-t-elle résumé.

Marie-Claude Deschênes mentionnait toutefois que la situation pourrait être amenée à évoluer positivement en faveur des étudiants. Une rencontre avec Santé publique régionale, où la question de la reprise des activités parascolaires sera abordée, entre autres, est prévue le 28 septembre.