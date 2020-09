« C’est le temps de sévir » – François Legault

Photo: Unsplash.com

En point de presse jeudi matin, le premier ministre François Legault a annoncé que dans deux jours, les citoyens qui ne se conforment pas aux règles de la Santé publique allaient recevoir des amendes.

« Il y a une tendance qu’on n’aime pas. Actuellement, on en peut pas accepter que quelques individus irresponsables mettent à risque toute notre société au Québec. C’est le temps de sévir », a dit le premier ministre.

À compter de samedi, des amendes seront données aux citoyens qui ne respectent pas les consignes. « On parle surtout des masques, ça va s’appliquer sur tout le territoire du Québec », a-t-il ajouté.

Le premier ministre a admis que cette décision n’était pas agréable, mais a fait un appel à la solidarité, ajoutant que oui, les plus jeunes étaient moins à risque de conséquences graves, mais qu’ils pouvaient entrer en contact et donner la maladie aux plus vieux.

« Ce n’est pas vrai que quelques personnes irresponsables vont mettre à risque tout cela », a dit François Legault.