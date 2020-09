Chaudière-Appalaches, dont L’Islet, passe au orange

La région de Chaudière-Appalaches, tout comme Montréal et la Capitale Nationale, passe en zone orange, en raison du nombre de cas à la hausse de COVID-19 qui continue d’augmenter. Le Bas-Saint-Laurent, en date de lundi, demeure dans le jaune.

La zone orange englobe donc L’Islet. Les bars et les salles à manger des restaurants ne ferment toutefois pas complètement comme le prévoyait la zone orange. Les bars ne peuvent plus servir d’alcool après 23h et fermeront à minuit. Les restaurants ne peuvent asseoir plus de six personnes à la même table, mais les salles à manger demeurent ouvertes.

Par contre, les rassemblements intérieurs privés passent de 10 personnes et trois familles à six personnes et deux familles. Ajoutons que les déplacements entre régions ne sont pas recommandés et les sports étudiants sont maintenus, malgré la zone orange.

Dans les commerces, il est recommandé qu’une seule personne par ménage soit autorisée. Aussi, les personnes considérées comme étant à risque élevé de complications sont encouragées à utiliser des services de livraison ou à demander l’aide de leurs proches.

Cette décision entraîne aussi la restriction des visites dans les hôpitaux de Lévis, de Montmagny, de Thetford et de Saint-Georges ainsi que dans les centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD), résidences privées pour aînés (RPA), ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF) et résidences à assistance continue (RAC). Seules les visites essentielles, humanitaires et de proches aidants sont autorisées. Des mesures de renforcement pour le personnel seront appliquées, entres autres, un rehaussement de la vigie des symptômes ainsi que l’ajout d’équipement comme le port de la protection oculaire obligatoire à moins de deux mètres des usagers et des résidents, selon les différents milieux.

Les activités dans les lieux de culte et dans les salles où est permis la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place ou dans les salles où se tiennent tout événement ou toute réception à caractère festif sont limitées un maximum de 25 personnes, et les mêmes règles que dans les bars doivent être observées s’il y a un permis d’alcool. Cette mesure touche notamment certaines activités dans les salles louées, les événements festifs, les mariages, les célébrations professionnelles ou scolaires, etc.

Partout au Québec

Partout au Québec, peu importe la couleur, les grands rassemblements reviennent à 50 et non 250. Les lieux où les personnes sont assises, relativement immobiles et parlent peu ou pas, par exemple les salles de spectacle, cinémas, théâtres et studios de captation audiovisuelle, peuvent continuer d’accueillir un maximum de 250 personnes.

Cas du week-end

Le Bas-Saint-Laurent a enregistré 15 cas samedi, cinq cas dimanche et 11 cas lundi. De ce nombre, trois cas sont au Kamouraska. Personne n’est hospitalisé. On compte cinq cas actifs de coronavirus dans L’Islet.