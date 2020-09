Chaudière-Appalaches en zone rouge, Bas-St-Laurent en zone orange

Activités organisées dans un lieu public

Maximum de 25 personnes à l’intérieur et l’extérieur (salles louées, lieux de culte, événements festifs, mariages, célébrations professionnelles ou scolaires, BBQ, pique-niques, etc.) Dans un lieu avec permis d’alcool : fin de la vente d’alcool à 23 h, aucune consommation d’alcool après minuit et activités dansantes interdites