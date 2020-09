Chevaliers de Colomb, Conseil 5425, dons de l’activité BBQ 2020

Éliane D’Anjou, directrice générale, La Traversée.

Les Chevaliers de Colomb, Conseil 5425, ont remis les profits du souper BBQ du 11 janvier dernier. L’objectif visé par l’activité de financement était d’équiper la résidence pour aînés du Domaine Angélique d’un défibrillateur cardiaque.

L’équipement a été acheté et installé en avril dernier. Grâce à la grande participation de la population et de commanditaires, en plus des sommes recueillies pour l’achat du défibrillateur, la réponse généreuse a permis de remettre 1000 $ à La Traversée de La Pocatière.

Cet organisme communautaire sans but lucratif vient en aide aux personnes adultes du Kamouraska vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale. La prochaine activité sera le Marché de Noël prévu pour les 28 et 29 novembre au Centre Bombardier.