Combler le vide avec Les Aventuriers Voyageurs

Le besoin de s’évader n’a pas disparu avec la pandémie, mais les contraintes actuelles liées à la COVID-19 limitent de beaucoup les possibilités de voyages à l’étranger. À défaut de les téléporter, Les Aventuriers Voyageurs sont convaincus qu’ils seront en mesure de combler ce vide chez les cinéphiles en quête d’évasion avec leur programmation 2020-2021.

Dix films sont proposés cette saison par Les Aventuriers Voyageurs au Cinéma Le Scénario de La Pocatière. Les deux premiers, Amérique du Nord en Westfalia le lundi 28 septembre et Bretagne et Normandie le 19 octobre, devaient initialement être présentés l’hiver dernier. Les représentations ont été annulées lorsque la pandémie s’est déclarée.

« C’est une année particulière. C’est sûr qu’on s’attend à une fréquentation moins importante dans les cinémas, mais on trouvait important de ne pas arrêter. Beaucoup de gens aiment voyager et actuellement c’est impossible pour eux. On espère les faire voyager autrement », déclare Yannick Gervais, président fondateur des Aventuriers Voyageurs.

Un besoin d’évasion qui semble avoir bien été compris par les cinémas de la province, car seulement deux des cinémas diffusant habituellement Les Aventuriers Voyageurs ont décidé de ne pas offrir la programmation 2020-2021. En contrepartie, cinq nouvelles salles se sont ajoutées au réseau de diffuseurs, pour un total d’environ 50 cinémas partout au Québec.

« Les cinémas sont heureux de nous avoir. Les distributeurs ont retardé la sortie de plusieurs gros films. On vient combler un vide en quelque sorte », ajoute le président fondateur.

Ce « vide », bien que différent aujourd’hui, est à l’origine de la création des Aventuriers Voyageurs il y a 13 ans. À l’époque, Yannick Gervais travaillait depuis quelques années dans les cinémas et il était à même de constater que certains soirs étaient beaucoup moins fréquentés que d’autres, malgré le fait que des productions très courues étaient à l’affiche. Les Aventuriers Voyageurs sont donc nés dans cet esprit, soit celui d’offrir du contenu alternatif à une autre clientèle de cinéphiles afin de remplir les salles vides lors de soirées moins achalandées.

« Le concept fonctionne bien. Souvent, il y a plus de gens dans les salles où nos films sont présentés que dans celles où de gros films hollywoodiens sont à l’affiche. La fréquentation à nos films augmente constamment depuis 13 ans », déclare Yannick Gervais.

Internet

Conscient que certains cinéphiles pourraient être réticents à se présenter en salle pour regarder Les Aventuriers Voyageurs, Yannick Gervais mentionne qu’il sera possible pour eux de louer les films sur le web deux mois après leur diffusion. Ceux qui se seront déplacés dans les cinémas pourront aussi les revoir, gratuitement cette fois-ci, lors de leur sortie en ligne, grâce à un accès spécial offert à l’achat de leurs billets en salle.

« Au cinéma, il fait noir et pour ceux qui voudraient prendre des notes pour d’éventuels voyages, ce n’est pas évident. En regardant de nouveau les films de chez eux, ils pourront peut-être mieux planifier leurs prochaines vacances », poursuit le président fondateur.

Consultez la programmation 2020-2021 des Aventuriers Voyageurs au Cinéma Le Scénario de La Pocatière à l’adresse cinemalescenario.com/aventuriers-voyageurs/.