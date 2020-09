Conseils municipaux : Les séances publiques presque toutes de retour au Kamouraska

Salle du conseil municipal à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Photo : Maxime Paradis.

D’ici le mois prochain, les séances publiques des conseils municipaux auront pratiquement toutes repris au Kamouraska. Seulement deux municipalités poursuivront leurs séances sans public en octobre, en date du 17 septembre.

Ces municipalités sont Saint-Alexandre-de-Kamouraska et Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Dans le cas de cette dernière, on justifie la poursuite en huis clos pour des raisons d’espace, la salle du conseil ne permettant pas le respect de la distanciation physique. L’audio des rencontres peut toutefois être écouté sur le site internet de la Municipalité.

À Saint-Alexandre-de-Kamouraska, les séances se poursuivent aussi à huis clos. Elles y sont également enregistrées et l’audio peut aussi être écouté sur le site internet de la Municipalité. Selon le directeur général Armand Comeau, l’espace limité ne serait pas ici en question. Il s’agirait plutôt d’un choix délibéré de la part de la Municipalité et non pas d’une impossibilité.

« Comme pour toute organisation, les décisions en lien avec la COVID, soit les mesures à prendre visant la limitation de la propagation, sont aussi des questions d’appréciation tout en respectant les directives de la Santé publique. Dans notre cas, nous souhaitions plus de prudence sachant que la période estivale est propice aux rapprochements et que la période de la rentrée aurait été tout aussi mouvementée. Malheureusement, la situation des derniers jours nous donne raison. Nous avons même reculé pour certaines mesures d’allègement que nous étions sur le point d’implanter, il y a quelques jours », a-t-il écrit.

En mode reprise

Du côté de Rivière-Ouelle, les séances du conseil municipal se tenaient jusqu’à tout récemment à huis clos. Pascale Pelletier, secrétaire-réceptionniste à la Municipalité, nous assure que celles-ci reprendront le mois prochain, soit le 6 octobre. Entre temps, la Municipalité ajoute qu’il est possible qu’elle soit amenée à s’adapter en temps et lieu si les règles de la Direction de la santé publique venaient à changer. La volonté semble néanmoins au rendez-vous pour permettre l’exercice de la démocratie devant le plus de gens possible.

« Afin de permettre au plus grand nombre possible de citoyens d’être présents, nous avons, lors de la séance du conseil de septembre, modifié le lieu des séances publiques. Elles se tiendront à la salle du Tricentenaire située au 111, rue de l’Église, à Rivière-Ouelle, et ce jusqu’à nouvel ordre. »

À Saint-André-de-Kamouraska, la dernière séance du conseil municipal à s’être tenue en huis clos a eu lieu le 1er septembre. La prochaine doit se faire devant public le 6 octobre prochain, selon ce qui a été rapporté dans le journal de la Municipalité, L’Info de Saint-André.