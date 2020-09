COVID-19 à La Pocatière : Des étudiants dépistés et en isolement

Rentrée au Cégep de La Pocatière.

Le Cégep de La Pocatière dit suivre la situation de près en lien avec de possibles infections à la COVID-19 qui auraient été contractées par certains de ses étudiants lors d’une soirée privée où plusieurs d’entre eux et d’autres de l’ITA, Campus de La Pocatière se sont rassemblés il y a plus d’une semaine.

Au moins une personne de Chaudière-Appalaches ayant participé à cette soirée, mais qui n’étudie pas dans l’un ou l’autre des deux établissements collégiaux pocatois, a été depuis testée positive à la COVID-19.

La responsable des communications du Cégep, Annie Mercier, mentionnait au Placoteux que les élèves qui ont fait l’objet d’un dépistage et qui sont dans l’attente d’un résultat sont isolés chez eux et suivent leur formation académique à distance. Tout dépendant le résultat du test, ceux-ci reprendront leurs activités normales ou devront se plier aux directives de la santé publique.

Annie Mercier ajoutait qu’une déclaration de santé en ligne est réalisée au quotidien par les membres du personnel du Cégep de La Pocatière et les étudiants, depuis la rentrée, permettant ainsi à la direction d’avoir un portrait de la situation au sein de l’établissement.

« C’est aussi une façon de faire le lien plus facilement avec la santé publique au besoin », ajoute-t-elle.

La proximité du Cégep et de l’ITA, l’âge similaire des étudiants fréquentant les deux établissements et les équipes sportives étant composées de joueurs provenant des deux institutions collégiales font qu’une étroite collaboration au chapitre de la COVID-19 s’est installée entre les deux directions dès la rentrée scolaire 2020-2021, indique la responsable des communications. Les étudiants ne seraient pas non plus présents entre les murs du Cégep plus d’une journée par semaine, le reste de la formation étant suivi à distance.