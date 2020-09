COVID-19 : L’ITA, Campus de La Pocatière sur le qui-vive

L’ITA, Campus de La Pocatière. Photo : Maxime Paradis.

L’ITA, Campus de La Pocatière est sur le qui-vive. Certains de ses étudiants pourraient avoir contracté la COVID-19 à la suite d’une soirée privée qui, selon les dires de plusieurs, aurait rassemblé une centaine de jeunes provenant de plusieurs régions, dont un qui a depuis été testé positif au virus.

Le Placoteux a rencontré huit étudiants de l’ITA et également du Cégep de La Pocatière qui attendaient devant la clinique de dépistage de la COVID-19, voisine de l’école polyvalente de La Pocatière, le 8 septembre en après-midi. Tous avaient participé à ladite soirée privée tenue dans une résidence de La Pocatière, le dimanche 30 août dernier.

« Ça rôde depuis huit jours environ. Avoir su, je ne serais pas allé voir ma famille à Québec pour la fête du Travail », de confier l’un d’entre eux.

L’information qu’une personne ayant participé à cette soirée aurait été testée positive à la COVID-19 s’est répandue comme une traînée de poudre sur les médias sociaux depuis 24 h, de confier un autre qui en avait long à dire sur le sujet.

« Il y avait plus de 100 personnes qui provenaient de toutes les régions du Québec. Les gens au party devaient avoir entre 16 et 23 ans. La personne qui nous a confirmé être positive à la COVID-19 n’étudie pas à La Pocatière, mais ç’a vraiment eu l’effet d’une bombe », s’est-il exclamé.

Aucun d’entre eux n’a encore de symptômes, ont-ils assuré, mais plusieurs connaissent quelqu’un de proche qui pourrait avoir des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19, ce pour quoi ils ont tous décidé de se faire dépister.

Quatre cas ?

Selon eux, trois autres personnes ayant assisté à cette soirée auraient été déclarées positives depuis que le premier cas s’est dévoilé. La responsable des communications au CISSS du Bas-Saint-Laurent, Ariane Doucet-Michaud, n’a pas confirmé ce chiffre, mais mentionne que les cas positifs liés à cet événement sont dans Chaudière-Appalaches.

« Ils ont été en contact avec des personnes du Kamouraska, de Rivière-du-Loup et du Témiscouata. On invite les gens à redoubler de prudence », a-t-elle indiqué.

À l’ITA, Campus de La Pocatière, le directeur de l’établissement Sylvain Gingras s’est dit préoccupé, même si personne des 325 étudiants de la maison d’enseignement ni la centaine d’enseignants, membres du personnel et partenaires gravitant au sein de l’institution n’ont encore été déclarés positifs. « L’inquiétude a pris chez certains étudiants, ils vont se faire tester et on verra après pour la suite », a-t-il ajouté.

Des mesures particulières, qui s’ajoutent à toutes les autres déjà en place, ont tout de même été prises, confirme-t-il. Le noyau d’étudiants ayant participé à ce qu’il qualifie « d’activités sociales non supervisées par l’ITA » suivent désormais leurs cours en mode non présentiel, le temps qu’ils aient leurs résultats.

« Notre message : si vous avez le moindre doute, isolez-vous, suivez les directives de la santé publique et allez vous faire tester si vous ressentez des symptômes », déclare Sylvain Gingras.

La directeur du Campus précise que son établissement est en contact avec la Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent et qu’il suivra ses recommandations, advenant des cas déclarés positifs au sein des étudiants. « S’il faut basculer totalement en mode non présentiel pour une période déterminée, c’est ce qu’on fera », a-t-il avoué.

Précisons que Le Placoteux a également contacté le Cégep de La Pocatière. Celui-ci donnera suite demain, mercredi.