COVID-19 : L’ITA passe aux cours en ligne à 100 %

L’ITA, Campus de La Pocatière. Photo : Maxime Paradis.

À la suite d’une possible exposition de certains des étudiants de l’ITA de La Pocatière à une personne déclarée positive à la COVID-19 lors de rassemblements privés, la formation s’offrira 100 % en ligne à des fins préventives au campus de La Pocatière jusqu’au 24 septembre.

Rappelons que la Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent confirme qu’au moins une dizaine de cas positifs à la COVID-19 ont été dépistés à la suite de différentes fêtes tenues à La Pocatière, le 30 août dernier. Une d’entre elles aurait rassemblé plus d’une centaine de jeunes, principalement des étudiants de l’ITA, Campus de La Pocatière et du Cégep de La Pocatière, comme le rapportait en exclusivité Le Placoteux, le 8 septembre.

Comme plusieurs des personnes ayant participé à ces multiples fêtes ont également fréquenté des bars du Kamouraska et de Rivière-du-Loup, la Direction de la santé publique invite donc les clients de ces établissements à aussi se soumettre à un test de dépistage. Un appel est également lancé à toutes personnes ayant fréquenté des fêtes étudiantes s’étant déroulées dans la région du Kamouraska durant les 10 derniers jours, soit du 30 août au 6 septembre.

«Rappelons que si tu ressens des symptômes associés à la COVID-19 ou as été en contact étroit avec une personne déclarée positive, reste chez toi en isolement préventif. Appelle dans les plus brefs délais la Santé publique au 1 877 644-4545 et suis les directives qui te seront fournies», a spécifié l’ITA dans une publication Facebook mercredi soir.