Crime organisé: perquisitions à Saint-Onésime

Une opération menée dans la région de Québec lundi par les policiers les a menés à Saint-Onésime d’Ixworth. L’opération visait des personnes liées au crime organisé.

Aucune arrestation n’a été effectuée. «Comme l’enquête est toujours en cours, nous n’effectuerons pas d’autres commentaires pour ne pas nuire à celle-ci», a indiqué Hélène Nepton, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Près de 130 000 $, trois armes de poing, des silencieux et des munitions, 250 grammes de cocaïne, 2000 comprimés de méthamphétamine, trois cellulaires, des ordinateurs, tablettes et disques durs ainsi que divers vêtements et bijoux à l’effigie des Hells Angels ont été perquisitionnées en 14 endroits.