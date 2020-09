Dépistage chez Asta: tous les résultats sont négatifs

La direction d’Aliments Asta désire faire une mise à jour relativement à la situation de la fin de semaine dernière.

« À la suite du dépistage préventif de tous nos employés, nous sommes très heureux d’annoncer que tous les résultats sont négatifs », annonce Madame Stéphanie Poitras, directrice générale. « Ce qui veut également dire que toutes nos mesures sanitaires mises en place fonctionnent », ajoute-t-elle.

« Je suis convaincue que la décision prise conjointement avec la Santé Publique d’effectuer un dépistage préventif était la bonne chose à faire pour rassurer tous nos employés et leur entourage car ils sont importants pour nous », mentionne Stéphanie Poitras.

Cette dernière mentionne aussi que, malheureusement, plusieurs mauvaises informations ont circulé dès le début de l’annonce du dépistage préventif, ce qui a causé beaucoup d’incertitudes chez les employés, leurs familles et dans la population en général. Les faits doivent être rétablis. Tout d’abord, seulement deux employés de l’entreprise ont testés positivement à la COVID-19. Ces employés ont été isolés immédiatement ainsi que quelques coéquipiers en contact plus étroit et la consigne d’isolement ne s’appliquait qu’à eux. Tous ces employés avaient respecté les mesures sanitaires mises en place et portaient leurs équipements de protection individuels. Le risque de propagation du virus était alors très faible. D’ailleurs, les résultats de leurs tests le confirment car tous les tests sont négatifs pour ces employés. Depuis le début de la pandémie, l’équipe d’Aliments Asta a travaillé sans relâche à respecter les exigences de la Santé Publique et de la CNESST, et même plus, en matière de mesures sanitaires et a investi des sommes non négligeables à assurer la santé de ses employés et à sécuriser sa production. Tout a été mis en place dans les premiers jours de la crise sanitaire et toutes les améliorations ont été apportées au fur et à mesure des directives données par la Santé Publique.